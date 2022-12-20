'Gaziantep Yemenisi Kadın Eliyle Dünyaya Açılıyor' projesi kapanış töreni yapıldı

Türkiye Ayakkabı Sektörü Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV), Gaziantep Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği ve Yemenia Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi iş birliğinde 3 yıldır yürütülen ve İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen 'Gaziantep Yemenisi Kadın Eliyle Dünyaya Açılıyor' Projesi'nin tamamlanması nedeniyle gerçekleştirilen kapanış töreni Gaziantep'te yapıldı.

Anadolu'daki en önemli geleneksel ayakkabılardan biri olan Gaziantep yemenisi kadın eliyle dünyaya açılıyor. Proje ile doğal malzemelerden yapılan ve son derece sağlıklı olan Gaziantep yemenisinin bir dünya markası olması hedefleniyor.

“TASEV bizlere destek verdi, önümüzü açtı”

Türkiye Gaziantep Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Anadolu Yakası Gaziantepliler Dernek Başkanı Nedim Atilla, “Unutulan birtakım değerlerimizi yaşatmak için buradayız. Gaziantep'teki geleneklerimizin dünyaya açılması ve yaşatılması için bir dizi toplantılarımız oldu. Yemeni, gerçekten benim de hayatımda çok önemli bir yeri var. Harap olmuş, savaştan çıkmış bir ülkede bu giysi ile hayat buldular. Çünkü gerek ekonomik yapımız gerekse ülkenin sanayi yapısı üretime müsait değildi. Biz bunlarla büyüdük. Yemeniyle benim yaşamımın ve çevremin çok büyük bir anısı bulunuyor. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları Genel Müdürlüğüne başvurduk ver projemizin detayını hazırlayıp önlerine koyduk. Projemiz ilgi gördü ve bu doğrultuda bize bir bütçe ayrıldı. İlk amacımız, Gaziantep'e giderek yerel yönetim temsilcileri ile bir araya gelmekti. Ayrıca STK'lar ile görüşme yapmaktı. Bunu gerçekleştirdik ve çok olumlu dönüşler aldık. Bu proje aslında biraz zor da bir proje, bu işin teknik ve malzeme boyutu var. Bunların temin edilmesi ve yol haritasının nasıl çizileceği de önemli. TASEV bizlere destek verdi, önümüzü açtı. Atölyelerinde faaliyet göstermemizi sağladı. Tabi, bu da yetmedi. Bunun yanında ustalardan eğitim görülmesi için Gaziantep'e geldik. Daha sonra elde ettiğimiz malzemelerimizle eğitimcilerimiz eşliğinde çok kısa zamanda gençlerimizi de çabasıyla bu çalışmamızı büyük bir noktaya taşıdık. Projede gelinen son noktanın ardından katma değer oluşturmak için gençlerle oluşan beşerî sermaye ile bir kooperatif fikrimiz doğdu. Bunun amacı, işsiz, muhtaç kadın girişimcilerimizi yetiştirerek ekonomik özgürlüğünü sağlamaktı. Ankara'da çok ciddi anlamda bir atölye oluşturuldu. Şu anda gerçekten iftihar edeceğimiz bir mekan meydana geldi. Yemeni üretimiyle Gaziantep'i dünyaya tanıtmak istedik. Biz bunu hem ulusal hem de uluslararası boyutlara taşımak istiyoruz. Nispeten de bu aşamada başarı sağladık” şeklinde konuştu.

“Yemeni ayakkabılar tamamen doğal ve deridendir”

Yemenia Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı İlknur Ünal, “Yemeni ile ilgili çalışmaların 5 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Ünal, projenin kapanış toplantısında, ana tema üzerinde yer alan yemeninin seçilme amacı, 5 yıllık süre zarfında elde edilen kazanımlar ve yemeninin sahip olduğu özelliklere ilişkin sunum yaptı. Yemeni ile ilgili araştırmalarım sonucunda şöyle sonuçlar gördüm, yemeni ayakkabılar tamamen doğal ve deriden olan el işçiliği gerektiren aynı zamanda ustalığın gerektirdiği uzun zaman harcanan bir alandır. Yemeni ayakkabı ve zanaatının en doğal deri olması bakımından bir Türkiye ve Dünya markası olması bakımından piyasalarda yer almasıyla çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

Son olarak, İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı.