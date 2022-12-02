Gaziantep yılın son ayına 9,6 milyar dolar ihracat ile girdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep'imiz, ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız üretmeye devam ediyor. Tüm zorlu şartlara rağmen başarılı bir ihracat performansı gösterdikleri için, 11 ayda 9,6 milyar dolar gibi önemli bir rakama ulaştıkları için her birini yürekten kutluyorum” dedi. Gaziantep'in 2022 yılını son derece başarılı bir performansla kapatmaya yakın olduğunu ve 10 milyar dolar sınırını geçeceklerini belirten Yıldırım, değerlendirmesine şu şekilde devam etti, “Kasım ayını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artışla 928 milyon 307 bin dolarlık ihracat ile kapattık. Ocak-Kasım döneminde de 11 aylık süreçte bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artışla 9 milyar 622 milyon 523 bin dolar seviyesini görmeyi başardık. Kentimizin ihracat başarısı bizleri her zaman gururlandırıyor. GTO olarak da ihracat performansımızı artırmaya yönelik pek çok projeyi hayata geçirdik, meyvesini aldık ve almaya da devam ediyoruz. Fakat 2023 yılı kolay bir yıl olmayacak. Tüm iş insanlarımız için olduğu gibi bu durum ihracatçı hemşerilerimiz için de geçerli. Dünya piyasalarındaki yüksek enflasyon ve durgunluk ihracat siparişlerini olumsuz etkiliyor. Rusya'nın enerji misillemesi bizim için önemli bir Pazar olan Avrupa Birliği ülkelerini zora sokuyor. Haliyle bu ülkeler ithalatını azaltma sürecine giriyor. Herkesin malumu, üretim maliyetleri de günden güne firmalarımızı, işletmelerimizi zora sokuyor. Özetle söylemek gerekirse 2023 yılı herkes kadar ihracatçılarımız için de zorlu bir yıl olacak. GTO olarak en önemli amaçlarımızdan biri de bu zorlu süreçte üyelerimizin yanında durmak, alternatif pazarlar bulmalarına, yeni ticaret rotaları oluşturmalarına profesyonel ekibimizle birlikte katkı sağlamak ve yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek Umut ediyorum ki tüm üyelerimiz ve iş insanlarımızla birlikte zorlukların da üstesinden gelmeyi başararak, şehrimizi ve ülkemizi geleceğe hazırlayacağız”.