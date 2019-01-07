Gaziantep'de 298 kuş türüne rastlandı

Ş. Gaziantep'in değerlerini kitaplaştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Gaziantep'e özgü değerleri araştırıp bir kitap haline getiren Gazikültür A.Ş, Dr. Hüseyin Meşe tarafından hazırlanan Gaziantep'in “Kuşlar-Gaziantep Semalarında Görülen Kuş Türleri” adlı kitabı yayımladı.

Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, Gaziantep sahip olduğu bitki ve hayvan çeşitliliğinin çok zengin bir habitata sahip olduğunu söyledi. Amanos dağları, İslâhiye Tahtaköprü baraj gölü, Hancağız baraj gölü ve Karkamış taşkın sulak alanı birçok sucul ve karasal organizma için beslenme, üreme ve yaşam alanı sunduğunu aktara Yakar, Gaziantep'te tespit edilen 2 binin üzerindeki bitkinin 200 kadarının endemik olduğunun bilindiğini belirtti.

Omurgalı ve omurgasız hayvan türleri açısından zengin bir biyo çeşitliliğe sahip olan Gaziantep'in güneybatısında yer alan Amanos dağları Türkiye'nin önemli gen merkezlerinden biri olduğunu belirten Yakar, Huzurlu Yaylası'nda 700'ün üzerinde farklı bitki türü ve yaban hayatı ile eşsiz bir yaşam alanı sunulduğunu söyledi.

Bölgedeki kuş türleri hakkında bilgi veren Yakar, “Gaziantep ve çevresi, Türkiye kuş dünyasında özel bir yere ve öneme sahiptir. Topraklarında hem sulak alan, hem yüksek irtifa, hem karasal alanlar yanında yarı çöl iklimin hakim olduğu geniş bozkırlar bulunması nedeniyle doğrudan kuşların göç yolunda olması bile tür çeşitliliği açısından Türkiye'nin zengin bir bölgesidir. Ağırlıklı olarak bozkır habitatından dolayı özellikle bozkırda üreyen ve yaşayan türleri (Çöl Koşarı, Kılkuyruk Bağırtlak, Çöl Ötleğeni, küçük Alamecek) gözlemleme ve inceleme açısından ornitoloji (Kuş Bilimi) dünyasına geniş olanak sunar. Türkiye'deki ulusal öneme sahip 45 alandan biri Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı içerisinde kurulan Ekopark Projesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmekte. Hitit döneminin en önemli merkezlerinden Karkamış Antik Kenti'nin yanı başında yer alan Karkamış Sulak Alanı Projesi, sadece Gaziantep ve Türkiye'nin değil, tüm dünyanın büyük bir kültürel ve coğrafi mirasıdır. Yaklaşık 5 bin 500 dönümü kapsayan proje ile 238 kuş türü ve 71 farklı canlının barınacağı sulak alanda, vatandaşlar adeta doğayla bütünleşecektir. Ekopark Projesi'yle Fırat Nehri'nin etrafında kurulan Hitit ve Asur gibi çok önemli medeniyetlerin izleri, bitkiler ve kuş türleri korunarak bölgenin zenginlikleri gözler önüne serilecektir. Projeyle bölge iç ve dış turizmin cazibe merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.

Gaziantep ve çevresi Türkiye kuş dünyasında özel bir yere ve öneme sahip olduğunu ifade eden Yakar, farklı ekolojik ve iklimsel yapısı dolayısıyla Gaziantep'in biyo çeşitlilik ve dolayısıyla kuş zenginliği bakımından Türkiye'nin çok özel bir coğrafyası konumunda bulunduğunu belirtti.

Gaziantep'in Kuşları adlı bu çalışmanın Gaziantep'in geçmişten beri ne kadar farklı zenginlikleri bünyesinde barındırdığını açıklayan Halil İbrahim Yakar, “Gaziantep Kuşları adlı bu kitabı farklı kılan etmenlerden bir tanesi de yazarın kuşların fotoğraflarını çekerken elde ettiği kuş görüntülerinin, kitabın başına konan QR kod uygulamasıyla kitaba eklenmesidir. Bir belgesel niteliğinde hazırlanan kuş görüntü ve sesleri okuyucunun kuş sesleriyle baş başa kalarak dinlenmesine vesile olmaktadır. Bu özgün kitabın yazarı Dr. Hüseyin Meşe, asıl mesleği genel cerrahi uzmanlığı yanında çocukluktan itibaren kuşlara olan ilgisinin birikimini bu kitapta toplamış ve Gaziantep semalarında görülen 298 kuş türünü bir araya getirmiştir” diye konuştu.

Gaziantep Kuşları Gaziantep coğrafyasındaki kuş türlerini zengin fotoğraf görselleriyle ortaya koyduğunu belirten Yakar, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan kitabın, Gaziantep'in sahip olduğu ornitoloji (kuş bilimi) kültürünü bilimsel verilerle gözler önüne serdiğini söyledi.

Gazikültür A.Ş.'nin 22. yayını olarak okuyucuyla buluşan 344 sayfalık kitap Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş.'nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu.