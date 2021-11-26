İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'e 4.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep’te narkotik ekipleri bir ikamete düzenlediği operasyonda 4 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 4 kilo 100 gram ise uyuşturucu çoğaltımında kullanılan katkı maddesi ele geçirdi.

Gaziantep'te narkotik ekipleri bir ikamete düzenlediği operasyonda 4 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 4 kilo 100 gram ise uyuşturucu çoğaltımında kullanılan katkı maddesi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda, 4 kilo 500 gram metamfetamin, 4 kilo 100 gram uyuşturucu çoğaltımında kullanılan katkı maddesi ve 1 kilo 200 gram aseton ele geçirdi.


Operasyonda yakalanan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.