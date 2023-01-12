Gaziantep'e 70'inci yıl özel konseri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Gaziantep Türk Musikisi Derneği'nin “70'inci Yıl Özel Konseri” düzenlendi.

Dr. Cemil Özbay ve arkadaşları tarafından Türk musikisini Gaziantep'te tanıtmak, sevdirmek ve öğretmek için 70 yıl önce kurulan derneğin yıldönümüne özel Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen konserin öncesinde derneğin faaliyetleriyle konserleri slaytlarla izleyicilere aktarıldı. Türk Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Küçükkömürcü şefliğindeki koro, nihavend faslı yaparak Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise Gaziantep Türk Musikisi Derneği'nin onursal üyelerinin solo eserleri icra edildi. Onursal üyeler Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Avni Anıl, Ali Şenozan, Erol Sayan ve Halil Karaduman'ın seslendirilen şarkıları izleyicilerin beğenisini topladı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren ve izleyiciler tarafından dakikalarca alkış alan konserin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, günün anısına koro adına Küçükkömürcü'ye çiçek verdi. Çiçek takdimi sonrası konuşma yapan Güzelbey, Gaziantep Musiki Derneği'ne konser için teşekkür ederek şunları söyledi: “70 yıldır bu derneğin aktif olması, emek verenlerin, gayret edenlerin çabasını gösteriyor. Buradan tüm emek vermişlere, değer katmış olanlara teşekkür ederiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur' diyor. Biz de Gaziantepli olarak şuna inanıyoruz ki damarlarımızdan kültür, sanat, edebiyat, müzik konusunda da büyük bir potansiyel ve değere sahibiz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak bir kültür sanat parkı yapacağız. Bu parkta özellikle gençlerimize bu potansiyelimizi, değerimizi göstermek istiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, yükselen Türkiye'yi, ilimde, bilimde, kültür ve sanatta hep birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.”