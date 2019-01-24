Gaziantep'e bölgenin en büyük kongre merkezi

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'ne inşa edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük kongre merkezi olan Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nin yapımında sona gelindi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Şahinbey İlçesi'ne kazandırdığı en önemli projelerden biri olan Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi görkemli mimarisiyle ve çok fonksiyonlu olması nedeniyle Gaziantep'in ve çevre illerin birçok sosyal ve kültürel organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Tamamlanmak üzere

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde adım adım sona gelindiğini müjdesini vererek, “Her yıl hızlı bir nüfus artışıyla büyüyen Şahinbey'imizin böyle bir kültür merkezine ihtiyacı vardı. Projelendirmesinin tamamı belediyemizdeki mimarlar ve mühendisler tarafından yapıldı. İnşaatımız hızla devam ediyor. 35 bin metre kare inşaat alanı olan, içerisinde 1600 kişilik büyük salon, iki tane 450 kişilik salon ve 11 tane toplantı salonu bulunan dev bir merkez inşa ediyoruz. İçerisinde iki katlı otopark, restoranlar, gençlik merkezleri bulunacak olan kongre merkezimizde evlendirme müdürlüğümüzün bir şubesini açmayı planlıyoruz. Böylelikle vatandaşımızın kına, düğün, yemekli toplantı, kongreler, sosyal etkinler yapacağı kapsamlı bir merkez olacak. Her açıdan baktığımızda Gaziantep'imizin böyle bir merkeze ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu büyük tesisimizi Gaziantep'imize kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Bölgeye hitap edecek

Bölgenin ve Gaziantep'in en önemli kongre merkezlerinden olacak olan Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde bin 600 kişilik büyük salon, 450 kişilik salon, bir adet çok amaçlı ve bir adet blackbox salon, 2 toplantı salonu, 2 küçük salon, 2 küçük nikah salonu, kafeterya, 3 bin metrekare büyüklüğünde fuaye salonu bulunacak. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde park sorunu yaşanmaması için 2 katlı otopark yer alacak.