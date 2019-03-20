Gaziantep'e Central Park kurulacak

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni dönemde Gaziantep'e ABD'nin New York eyaletinde bulunan Central Park'tan daha büyük bir proje hayata geçireceklerini söyleyerek, "Dünyanın en güzel şehrini kuracağız, ustalık döneminde Medeniyet Şehri Projesi'ni başaracağız” dedi.

Ortak Yayın Platformu'nun 25 Aralık Panorama Müzesi'nde yaptığı canlı yayına konuk olan Başkan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep mitinginde müjdesini verdiği Medeniyet Şehri projesini anlattı. Projenin ise ABD'nin Newyork eyaletinde 1850 yılında yapımına başlanan ve 15 yılda bitirilen peyzaj ve düzenleme çalışmaları kapsamında kurulan Central Park'tan büyük olacağını anlatan Şahin, Medeniyet Şehri projesinin toplamda 10 milyon 700 bin metrekarelik alanda yapılacağını kaydetti. Şahin, projenin ise Amerikan filmlerine ev sahipliği yapan ve çevresinde Holowood film yıldızlarının da yaşadığı Central Park gibi bölge insanının kapalı salonlardan kurtarılması hedefiyle yapılacağını da ifade etti. Projenin detaylarını anlatan Şahin, "Medeniyet Şehri projemizi Gaziantep'te hayata geçireceğiz. 10 milyon 700 bin metrekarelik alana kurulmuş olan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı artık şehir içinde tutmanın bir anlamı kalmadı. Dülükbaba ve Erikçe'ye komşu ekolojik alanı, Antep'in hizmetine sunacağız. Bu alanın 4 milyon metrekaresini, gül bahçeleriyle ıhlamurlarla, çınarlarla millet bahçesine dönüştüreceğiz. Geriye kalan alanda bir medeniyet şehri projesi çalıştık. Projede Antep'in kıymık taşlarından dış yapılı cumbalı evler, hanlar, hamamlar, millet kıraathanesi, çeşmelerle sanat galerilerinin bulunacağı kimlikli, suyun ve yeşilin buluştuğu muhteşem bir güzellik olacak. Osmanlının zarafeti, Selçuklunun sadeliği, cumhuriyet döneminin modernliğinin birleştiği Medeniyet Şehri kuracağız. Ben, Antep evinde hayatlıkta (avlu) büyüdüm, hayatın kenarlığında kuş yuvası bulunurdu. Kış aylarında ‘kuşlar üşümesin' diye kuş yuvası yapılırdı. Medeniyet Şehri'nde kuş evlerinin bile düşünüldüğü, medeniyetimize uygun dış tasarımıyla, kimliğiyle, estetiğiyle kente değer katan bir şehir kuruyoruz. Dünyanın en güzel şehrini kuracağız, projenin tasarımını cumhurbaşkanımıza gösterdiğimde çok beğenmişti, talimatı verdi, ‘Gaziantep bunu yapacak güçte, muktedirde, bu medeniyetin kodları burada var' dedi. Bu projeyi ustalık döneminde başaracağız" diye konuştu.

"Gaziray projesi bir yılda devreye girecek"

Programda ulaşımdan enerji projelerine, içme suyundan konut projelerine, sosyal içerikli projelerden yeni yerel yönetim vizyonuna kadar tüm çalışmalar hakkında bilgi veren Şahin, yapımına iki yıl önce başlanan Gaziray Banliyo Hattı projesinin bir yıl içerisinde devreye gireceğini kaydetti. Şahin, “Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP) kapsamında hazırlanan Gaziray projesiyle, kent merkezi, 6 adet Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Bölgeleri birbirine bağlıyoruz. Mevcut 25 kilometrelik banliyo hattı yenilenecek, 16 adet istasyon oluşturulacak. Deneme sürüşlerimiz bu hafta başlıyor, 10 kilometresini deneme sürüşlerine açıyoruz. Oduncular Sitesi'yle Grand arasında çalışmaya başlayacak. Zeugma Müzesi, Hastaneler ve Oteller Bölgesinden 5 kilometre yerin altına iniyoruz, aç kapa yapıyoruz, onun ihalesi yapıldı, Gaziray tam anlamıyla bir yıl içerisinde devreye girmiş olacak” diye konuştu.

Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan 1 milyar 250 milyon TL bütçeli Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında bir yılda yüzde 27 oranında suda indirime gittiklerini hatırlatan Şahin, Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu bir ay içerisinde Gaziantep'e ulaştıracaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor faaliyetlerine yönelik projelerin yanı sıra eğitim, sosyal, kültürel, ticaret ve sanayi içerikli projeleri hakkında bilgiler verdi.