Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 101. yıl dönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'e “Gazi” unvanı verilişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Dünyanın ‘Gazi' unvanına sahip ilk ve tek şehri olan Gaziantep'i kanı ve canı pahasına savunan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in hiçbir yerden yardım almadan verdiği destansı mücadele ile dünya tarihinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Ünverdi, açıklamasında şunları kaydetti:

“Antepliler, Kuva-i Milliye ruhuyla tüm yokluklara rağmen canını ortaya koyarak düşmana karşı büyük bir direniş göstermiştir. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli kalelerinden olan Antep, Şehit Kamil'i, Şahin Bey'i, Karayılan'ı, kadını erkeği ve sayısız kahramanıyla o günün şartlarında tüm imkanlara sahip olan işgalcilere karşı kahramanca çarpışmış ve 6317 şehidimizin kanı ile vatan toprağına sahip çıkmıştır.

Gösterilen bu üstün mücadelenin neticesinde, bundan 101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından şehrimize “Gazi” unvanı verilmiştir. Gazi şehrimiz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep'i değil bütün Türkiye'yi kurtardılar” övgüsüne mazhar olmuştur. Gaziantep'in genetiğindeki mücadele ruhu, girişimciliği aziz atalarımızın bizlere mirasıdır. Aynı ruh ve anlayışla Gazi şehrimiz sanayisi, üretimleri ve ihracattaki başarısı ile dünyanın gözbebeği şehirlerinden birisi olmayı başarmıştır. Bundan sonra da her zaman öncü bir şehir olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, birlik ve beraberlik içerisinde, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacak, gençlerimize bu değerleri aktararak nesiller boyu yaşatacağız. Bu duygularla, Gaziantep'e ‘Gazi' unvanı verilişinin 101. yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Antep'i Gaziantep yapan tüm geçmişlerimizi, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”