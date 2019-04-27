Gaziantep'e Hokey Süper Lig şoku

Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Açık Alan Kadınlar ve Erkekler Süper Lig birinci etaplarının Gaziantep'te yaptırılan açık alan hokey tesislerinde oynanmasının ardından tesisin fiziki koşullarının yetersizliğinden dolayı ikinci etaplar Osmaniye'ye alındı.

Hokey severlerin büyük bir şok yaşadığı bu karara mevcut tesisteki fiziki yetersizlikler gerekçe gösterildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tesisin fiziki yetersizliğini tamamlaması halinde Türkiye Hokey Federasyonunun yeni organizasyonları Gaziantep'e vereceği de ifade edildi.

“Tesisin fiziki eksiklerinin bir an önce yapılmasını diliyoruz”

Türkiye Hokey Federasyonunun süper ligi Osmaniye'ye verme kararı karşısında adeta şok yaşayan hokey severler ve Gaziantep'teki kulüpler kararın gerekçesinin doğru olduğunu, yapımı yeni tamamlanan tesiste seyirciler için tribün, gece maçları için aydınlatma, maç sonuçları için skorboardun olmadığını ve ilk etapta bütün kulüplerin gerek karşılaşmalarda gerekse maç öncesinde önemli sorunlar yaşadıklarını ifade ettiler. Osmaniye'de bu gün başlayacak olan Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Açık Alan Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ikinci etabı için Gaziantep'ten dört takımın imkansızlıklar içerisinde Osmaniye'ye gideceği ve ligin ikinci etabına katılacakları da açıklandı. Gaziantep'te yapımı tamamlanan ancak fiziki eksiklerinin giderilmemesi nedeniyle mevcut sahanın sadece antrenman sahası olarak kullanılabileceğini ifade eden hokey otoriteleri, bir an önce tesisin eksiklerinin yaptırılması ve sahanın büyük organizasyonlara açılması gerektiğini savundular.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bu sorun karşısında sessiz kalmasını da eleştiren uzmanlar, “Gaziantep'e böylesine mükemmel bir tesis inşa ettirildi. Ancak fiziki açıdan olması gerekenlerin yapılmaması bu mükemmel sahayı sadece antrenman alanı olarak kullanılmasına neden olmaktadır. Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Açık Alan Kadınlar ve Erkekler Süper Liginin ilk etabında Gaziantep'e yüzlerce ünlü hokeyci geldi ve adeta Gaziantep'te hokey şenliği yapıldı. Genç sporcular kaliteli maçlar izleyerek kendilerini yetiştirdi. Burada yetkilileri göreve çağırıyoruz ve tesisin fiziki eksiklerinin bir an önce yapılmasını diliyoruz” dedi.

Çocuk hokeyciler umutlarını Vali Gül ve Başkan Şahin'e bağladılar

Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Açık Alan Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ilk etabını heyecanla takip eden Gaziantepli hokeyciler, hokey sahasında milli sporcuları görme şansı yakalarken, Türkiye'nin yıldız sporcularıyla da tanıştıklarını ifade ederek, tesisin eksiklerinin bir an önce tamamlanmasını istediler. Gaziantepli çocuk hokeyciler umutlarını vali Davut Gül ve Başkan Şahin'e bağladıklarını ifade ederek, “Sporun en büyük destekçisi olan Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in hokey sahasının fiziki eksikliklerini tamamlayacaklarını umuyoruz. Bizler spora gönül vermiş ve gelecekte Türkiye'yi dünyada temsil etme hayalleri kuran sporcularız. Valimiz ve Başkanımızın sesimizi duyacağını umuyor tesisimizin fiziki eksikliklerinin tamamlanması için gerekeni yapacaklarına inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara Gaziantep'in ev sahipliği yapacağına inancımız sonsuz” diye konuştu.