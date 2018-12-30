İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı

Türkiye’nin pek çok yerinde soğuk kış şartları ve karlı hava etkili olurken Gaziantep’te de mevsimin ilk karı gece saatlerinden itibaren yağmaya başladı.

Türkiye'nin pek çok yerinde soğuk kış şartları ve karlı hava etkili olurken Gaziantep'te de mevsimin ilk karı gece saatlerinden itibaren yağmaya başladı. Kentte gün içinde yer yer etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yetkililer vatandaşları uyardı.


Gaziantep'te günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar karlı bir sabaha uyandı. Yer yer etkili olan kar yağışı için yetkililer vatandaşları ve özellikle araç sürücülerini hız yapmamaları konusunda uyardı. Gaziantep'te kar yağışının gece saatlerinde kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.