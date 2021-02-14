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Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce şehit edilen askerlerden birinin, 2015 yılında Erzincan’daki görev yerine giderken teröristler tarafından kaçırılan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Müslüm Altuntaş olduğu belirlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce şehit edilen askerlerden birinin, 2015 yılında Erzincan'daki görev yerine giderken teröristler tarafından kaçırılan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Müslüm Altuntaş olduğu belirlendi.


Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce başından vurularak şehit edilen 13 kişiden birinin Malatya'daki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Gaziantep'te yaşayan Müslüm Altuntaş olduğu açıklandı.



2 Ekim 2015 yılında kaçırılmıştı


Er Müslüm Altıntaş, dağıtım izninden sonra, Erzincan'daki görev yerine gitmek için 2 Ekim 2015'te Gaziantep'ten bindiği otobüsten Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen teröristlerce kaçırılmıştı.

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