Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek (25) şehit oldu. Şehidin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verilirken, şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek (25) şehit oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı Köyü nüfusuna kayıtlı Şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in acı haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Erol Şimşek ile şehidin kardeşleri göz yaşı döktü. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.

Gaziantep'te son yolcuğuna uğurlanacak

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in naaşının, yarın öğle yada ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlık'taki Şehitliğe defnedileceği öğrenildi.