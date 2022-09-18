Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nöbet değişimi sırasında askeri araca düzenlenen terör saldırısında şehit olan 23 yaşındaki Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in ailesine acı haber verildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden Esentepe Hudut Karakolu'na güdümlü füze saldırısı düzenlendi. Suruç ilçesinde nöbet değişimi sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan Gaziantepli Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in Yeditepe Mahallesi'nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olduğu ve 3 kardeşinin bulunduğu öğrenilen şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.