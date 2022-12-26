Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi kırsal Örenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda Tepe Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz (21) şehit oldu. Şehidin Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi kırsal Örenli Mahallesi'nde yaşayan babası Ali, annesi Fadile Korkmaz ile diğer yakınlarına askeri yetkililer tarafından acı haber verildi. Acı haberin ardından şehidin babaevi ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.