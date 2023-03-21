Gaziantep'i, bölge şampiyonası'nda temsil edecekler

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U16 Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu Bölge Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edecek.

Basketbol branşı altyapısında önemli yatırımlar yapan ve elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, yeni bir başarı öyküsü yazmak istiyor. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 21-23 Mart 2023 tarihleri arasında Konya ilinde düzenlenecek olan U16 Erkekler Kategorisi 4. Grup Bölge Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edecek olan yeşil-siyahlı sporcular, başarılı performanslarını sürdürerek Anadolu Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

"En iyi sonucu almak için kenetlendik"

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U16 Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Alperen Canpolat, şampiyona öncesinde yaptığı değerlendirmede, "Takım arkadaşlarımla birlikte şampiyonadan en iyi sonuçla dönmek için kenetlendik. Büyük emekler vererek 2022-2023 sezonunda Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Şimdi hedefimiz, Bölge Şampiyonası'nda bir üst tura yükselmek. Bunun için takım arkadaşlarımla birlikte gönül birlikteliği yaptık ve başarıya kenetlendik. Şehitkamil Belediyemizin, spor kulübümüzün bizlere büyük desteği var. Hocalarımız bizlere inanıyor. Biz de parke üzerinde Gaziantep'i en iyi şekilde temsil edebilmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.