Gaziantep'i rahatlatan dev tünel projesi

Gaziantep'in ihtiyacı olan ve trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan dev tünel projesinin temeli atıldı. Şehrin trafiğini rahatlatmak adına önemli projelere imza atan Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi bunlara bir yenisini daha ekleyerek 2 km gidiş 2 km geliş olarak yapılan dev tünel projesi görkemli bir törenle açıldı.

Temeli atılan tünel projesinin 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacağı müjdesini veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey İlçemiz hızla büyüyor ve gelişiyor. Çarpık yapılaşmanın düzeltilmesi çok önemliydi. Birileri Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları yapmaktan korkarken biz 10.350 evin kamulaştırmasını ve yıkımını gerçekleştirdik. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinde yapmış olduğumuz kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Böylelikle eski yapıları yenilerken, şehrimiz için yeni yollar, parklar ve sosyal tesisler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Gaziantep ve Şahinbey büyüyor. Her gün trafiğe yeni araçlar giriyor. Bu nedenle Gaziantep'i tam ortadan bölen Güney ve Kuzey aksında çok önemli bir yol olan ve 40 yıldır açılamaz denilen Özdemirbey Caddesi 2 şeritli iken kentsel dönüşümle genişleterek 6 şeride çıkararak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Boğaziçi 2'nci etap yol çalışmamızla 2 şeritli yolu 6 şeride çıkarttık. Ayrıca 12 şeritli YeşilVadi yolunu yaparak Doğu-Batı aksında da trafiği rahatlattık. Akabinde eski garajlardaki 1000 tamirci esnafını şehrin içerisinden çıkarıp onlar için yeni bir sanayi sitesini kurup burayı da yıkarak Boağaziçi Bulvarı 1'nci Etap'ı yapıp, İnönü Caddesinin trafik yükünü hafiflettik. Daha sonra YeşilVadi 3 katlı Köprülü Kavşak çalışmamıza başladık. Çünkü Karataş'a giden yolda trafik sıkışıyor ve kazalar oluyordu. Burayı da 5 ay gibi kısa bir sürede yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Orada trafik sorunu diye bir şey kalmadı. YeşilVadi 3 katlı Köprülü Kavşağımızın açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı ve biz orada vatandaşımıza tünelleri yapacağımıza söylemiştik ve bu gün tünel projemizin temellerini attık. 8 ay sonra bu yıl bitmeden rekor bir sürede tünellerimizi tamamlayacağız. Çalışmalarımızı 4 koldan yürütüyoruz. Böylelikle Türkiye'de en hızlı açılan tünelleri 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş tarihinde Gaziantep halkının hizmetine sunacağız şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

"Başkanımız halk için çalışıyor"

Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu tünel projesinin şehrin trafiğini rahatlattığını belirten vatandaşlar, “Başkanımız şehrin trafiğini rahatlatmak adına daha önce Özdemirbey 1'nci ve 2'nci etap, YeşiVadi Bulvarı, Boğaziçi 1 ve 2'nci etap, 3 katlı köprülü kavşak gibi önemli projelere imza attı. Şimdide tünel projesine başlamış üstelik 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayacakmış. Onun zamanında biz hizmetin her türlü güzelliğini gördük. Sağ olsun bizler için sabahın erken saatin de çalışmaya başlıyor. Yapılacak olan bu tünel projesi ile 40 dakikalık yol 1.5-2 dakikaya düşecekmiş. Emeği geçe herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Düzenlenen temel atma törenine önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayları Av Hasan Teke, Bünyamin Bozgeyik, İrfan Çelikaslan, Eyüp Özkeçeci, STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı.