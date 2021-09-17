Gaziantep'in Belkıs Mahallesi'ne 4 yeni cadde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Belkıs Mahallesi'nde yeni açtığı 4 bin 430 metre imar yolunun tamamını asfaltlayarak 4 caddeyi kullanıma açtı.

“Yol Medeniyettir” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi icraatlerine yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Şehitkamil ilçesine bağlı ve gelişimini sürdüren Belkıs Mahallesi'nde 4 bin 430 metre uzunluğunda yeni imar yolları açıp asfaltlamasını tamamladı. Mahalleye yeni kazandırılan 08029, 08100, 08080 ve 08110 nolu caddelerde çalışma yürüten ekipler, 17 bin 440 ton sıcak asfalt serimi yaparak yeni, konforlu ve modern yolu vatandaşların hizmete sundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent geneli ve kırsal bölgelerde yürüttüğü asfalt çalışmalarına ek olarak yeni açtığı imar yollarını da kullanıma hazır hale getirmeye devam ediyor.