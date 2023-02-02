Gaziantep'in beyaz örtüsü havadan görüntülendi

Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Şehrin yeşilden beyaza dönüşen renk cümbüşü havadan görüntülendi

Bu sene kurak geçen kış mevsiminde beklenen kar yağışı dün gece başladı. Gece boyunca yağan kar nedeniyle şehir beyaza büründü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar karınlığı yer yer 10 santime kadar çıktı.

Şehrin ormanlık alanlarında tutan kar nedeniyle renk cümbüşü yaşandı. Yeşilden beyaza dönüşen şehirdeki renk cümbüşü dron ile havadan görüntülendi.

Beyaz örtü ile kaplanan ağaçlar, açan güneşle birlikte kartpostallık görüntülere neden oldu.