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Gaziantep'in dolup taşan çarşıları boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden Gaziantep’te her gün yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği çarşılar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden Gaziantep'te her gün yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği çarşılar boş kaldı.


Türkiye genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde de işlek cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kısıtlamanın uygulandığı kentlerden biri olan Gaziantep'te ise her gün vatandaşların ve turistlerin akın ettiği alışverişin kalbinin attığı caddeler boş kaldı. Kentte günün her saati yoğunluğun yaşandığı Gaziler Caddesi, Bakırcılar Çarşısı, Gazimuhtar Paşa Bulvarı ve Almacı Pazarı gibi alışveriş noktalarında kısıtlama nedeniyle sadece kuş sesleri duyulduğu görüldü.

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