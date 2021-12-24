Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü kutlamaları Şahinbey anıtına çelenk sunumuyla başladı.

25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. İlk program Kırkayak parkındaki Şahinbey anıtına çelenk sunumuyla başladı. Tören Şahinbey Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı temsilcisi ve Şahinbey Belediye Başkanlığı tarafından çelenk konuldu. Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun konuşmasıyla devam etti.

Belediye Başkanı Tahmazoğlu, “Gaziantep savunması, erkeği ve kadını genci ve yaşlısı, çocuğuyla türlü imkansızlıklara rağmen verilen mücadelenin adıdır. Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan 14 küçük şehit gibi nice kahramanlar birer ibret kahramanı olarak tarihteki ve gönüllerimizdeki yerini almıştır” dedi.

Program günün anlamını belirten şiirlerle sona erdi.