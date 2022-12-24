Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ünverdi, “Atalarımız nasıl ki tüm yokluk ve zorluklar karşısında aziz vatanımızı canları pahasına müdafaa etmişlerse, bugün bize düşen de zorluklar karşısında tek yumruk olup mücadele etmektir” ifadelerini kullandı.

Türk milleti için vatan sevgisinin her şeyin başında geldiğini ve aziz milletimizin ödediği bedeller neticesinde bugünlere ulaşıldığını belirten Ünverdi, açıklamasında, “Kurtuluş Mücadelemizin en önemli kalelerinden olan Gaziantep'in, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle hiçbir yardım almadan verdiği mücadele şanlı tarihimize altın harflerle yazılmıştır. 11 ay süren direnişte şehrimiz nüfusunun üçte birine yakını şehit düşmüştür. 6317 şehidi ve binlerce gazisiyle Antep, TBMM tarafından ‘Gazilik' unvanı ile onurlandırılmıştır. Antep'i Gaziantep yapan bu yüce ruh ve eşsiz mücadelesi olmuştur” cümlelerine yer verdi.

Gaziantep'in, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, ‘Ben nasıl Anteplilerin gözlerinden öpmeyeyim, Antepliler yalnız Antep'i değil, Anadolu'yu da kurtardılar. Millî Müdafaa'da öncü oldular' sözlerine mazhar olduğunu belirten Ünverdi, “Gaziantep milli mücadele yıllarından bugüne aynı azim ve kararlılıkla, günün koşullarına uygun olarak ülkemiz için mücadelesini sürdürmektedir. Bundan 101 yıl önce atalarımızın verdiği destansı mücadeleden aldığımız güçle, bugün en önemli silah haline gelen ekonomi başta olmak üzere her alanda ülke kalkınmamız ve daha güçlü bir Türkiye için çalışamaya devam ediyoruz. Gaziantep Sanayi Odası olarak da dünyada yaşanan krizler karşısında sanayi, üretim, ticaret, ihracat ve istihdamımızla ülkemizin hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunarak, geleceğin dünyasında var olabilmek için yenilikçi çalışmalar yürütüyoruz. Gelecek bizim elimizde, tarihte olduğu gibi bir ve beraber olduğumuzda aşamayacağımız zorluk, başaramayacağımız konu yoktur. Vatan uğruna günün koşulları neyi gerektiriyorsa Gazi torunları her cephede gereğini yapmaya da hazırdır. Bu duygu ve düşüncelerle, cennet vatanımızı bizlere armağan eden başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.