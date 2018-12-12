Gaziantep'in eğitim vizyonu okul müdürlerine anlatıldı

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2023 Eğitim Vizyonu” konulu konferansta okul müdürlerine Gaziantep'in 2023 yılına kadar eğitim alanında neler yapması gerektiği konular anlatıldı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir, eğitimde yeni bir bakış açısına ihtiyacın olduğunu söyledi.

Katıldığı birçok konferans ve toplantılarda öğrencilerin daha bilimsel ve özgür fikirler üreten bireyler olması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Özdemir, müdürlerin okullarda Gaziantep'i temsil eden figürleri yapması gerektiğini söyledi. Öğrencileri de bu yönde yönlendirmelerini ve yenilikçi bir nesil yetiştirmelerini isteyen Özdemir, eşit fikir yerine adil fikir üretilmesini desteklediğini kaydetti.

Aile ve okul teorisinin iyi incelenmesi gerektiğini aktaran Özdemir, "Aile ve okul teorisi uyuşmalı. Eğitim sistemimiz girişimcilik ruhu vermiyor. Okul hayatın ta kendisidir. Diğer taraftan soru soran, araştıran ve farklı fikirleri olan öğrencilerin önünü açmamız lazım. Farklı çocukları cesaretlendirmeliyiz. Çocukların taleplerini yerine getirmek, haklarına saygı göstermek gerekiyor. Türk kültürünü, şarkısını, türküsünü, yörük kültürünü öğrencilerimize öğretelim. Çocuğa ne kadar çok proje yaptırırsanız o kadar iyi. Öğretmen bir ekosistemdir, sınıftaki çeşitlilikten faydalanmalıdır" dedi.

Finlandiya'ya gitmeden ziyade kendi eğitim sistemimizin oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Özdemir, “Bir öğretmen sabah okuluna giderken ülkemin en iyi edebiyatçısı olacak bir kişiye ders vermeye gidiyorum demeli. Bir öğretmen sabah okuluna giderken ülkemin geleceğinde en büyük şairi olacak bir öğrenciye ders vermeye gidiyorum demeli. Bu örenkleri çoğaltabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Okullara spor desteği vereceğiz”

Okul müdürlerine eğitim alanında Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları projeleri ve kattıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bilginin güç, gücün ise insanı lider yapacağını söyledi.

Şahin, Gaziantep'in içeriden ve dışarıdan göç aldığını, bu göçü iyi yönetmeleri durumunda güce dönüşeceğini, eğer göçü iyi yönetememeleri durumunda ise beşeri sermayenin riskleri yüksek olan bir şehre dönüşebileceğini ifade etti. Gaziantep'in genç bir nüfusa sahip olduğunu ve bunu iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayan Şahin, eğitimin sadece matematik ile fizikten oluşmadığını belirtti.

“Bir şehri imar ederken nesli inkar edemezsiniz” diyen Fatih Sultan Mehmet'in sözlerini anımsatan Şahin, beşeri sermayeyi güce ve bilgiye dönüştürmek istediklerini kaydetti.

Okulların fiziki alanları, alt ve üst yapıları ile spor alanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Şahin, öğrencilere düzenledikleri yaz okulu kursları ile 200 bin kişiye ulaştıklarını söyledi. İnsanın yaşam kalitesine dokunmak istediklerini belirten Şahin, “Eğer ayağında bir çorabı olmayan inşaat işçisinin çocuğu Ortadoğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazanıyorsa biz doğru yoldayız” şeklinde konuştu.

Kentin değişik bölgelerine ve üniversitelerin içine kitap okuma köşeleri kurduklarını, Gaziantep Sanat Merkezi içinde dijital kütüphane kurduklarını aktaran Şahin, Gaziantep'in geçmişte 160 tane divan edebiyatçısının olduğunu bildirdi.

Okulların yanında spor merkezleri yapılması gerektiğini de dile getiren Şahin, okullara spor malzemeleri desteği vereceklerini aktardı. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşeceklerini belirten Şahin, Gaziantep'teki genç nesli eğitim ve spor alanında iyi değerlendireceklerini aktardı.

Okullarda ‘Okul Meclisi' oluşturacağız

Gaziantep Valisi Davut Gül de, eski görev yaptığı Sivas'taki bir uygulamayı Gaziantep'te de hayatı geçireceklerini ifade etti. Bu uygulama ile okullarda ‘okul meclisi' oluşturacaklarını belirten Gül, bu meclisin yarısının öğrencilerden yarısının ise öğretmen ve velilerden oluşacağını söyledi.

Okul müdürlerinin her şeyi Milli Eğitim Müdürlüğü'nden beklememesi gerektiğini ve bir dilekçe yazma ile tüm sorumluluğun bitmeyeceğini ifade eden Gül, layıkı ile görevini yapan okul müdürleri ile devam edeceklerini yapmayanlara ise dur diyeceklerini belirtti.

Gaziantep'te belediyelerin milli eğitime büyük destek verdiğini vurgulayan Gül, “Bizim Gaziantep'te eğitim vizyonumuz, eğitim politikalarının en iyi uygulandığı bir şehir olmak istiyoruz. Bu 2023 vizyonu için de geçerli daha önceleri için de geçerli. Fiziki şartlarımız uygunsa okul öncesi eğitimleri çoğaltmamız lazım. 7 ve 8. sınıflarda öğrencilerimizin velilerini meslek liselerine yönlendirmesi lazım. Okullarda spor kulüpleri kurulmasını istiyoruz. Birinci dönemin sonuna kadar 50 bin lisanslı sporcumuz olsun istiyorum. Öncelik sırasına göre tüm sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Çocuklarımızın yeteneklerine göre spor yapmalarını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Vali Gül, 23 Aralık'ta koşulacak olan “Gazi Yarı Maratonu”na geçen sene 50 bin dolayında katılım olduğunu bu sene ise bu rakamı 100 bine çıkarmak istediklerini ve bu bağlamda okul müdürlerinin öğrencileri koşuya teşvik etmesi gerektiğine dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise, Gaziantep'in eğitim çalışmalarından bilgiler verdi.

Konferans sonrası Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve Eğitmen Özdemir'e katkılarından dolayı çiçek takdim edildi.