Gaziantep'in futbol tarihini anlatan sergi açıldı

Gaziantep'te, "Futbol Nostalji, Geçmişten Günümüze Futbol" konulu fotoğraf sergisi yoğun katılımla ziyarete açıldı. 1929 yılından bugüne Gaziantep'in futbol tarihi anlatan serginin 11 Şubat 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

Gaziantep'te, kentteki futbol tarihine damga vurmuş isimler ile takımların resmedildiği "Futbol Nostalji, Geçmişten Günümüze Futbol" sergisi yapılan kurdele kesimi ile futbolseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, Gaziantep Telgraf Gazetesi muhabirleri Okan Çelik ve Cahit Öztürk'ün girişimleriyle Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlendi.

Sergide 1929 yılından bugüne Gaziantep'in futbol tarihi anlatılıyor

Sergi açılışında açıklamalarda bulunan ve serginin hazırlayıcılarından olan gazeteci Okan Çelik, "Sergimiz Gaziantep'teki 1929 yılından bugünlere olan futbol tarihini anlatıyor. Çok kapsamlı ve emek isteyen bir sergi. Biz bu sergi ile Gaziantep'in futbol tarihini ve futbolun bu günlere gelmesinde emeği olan insanların gün yüzüne çıkmasını istedik. Bu sergi ile Gaziantepliler, kentteki futbol tarihini görsün, bilsin ve öğrensin istedik. Sergi açılışımıza gelen herkese teşekkür ediyoruz. Sergimiz dört gün boyunca açık olacak, sporseverleri sergimize bekliyoruz" dedi.

"Gaziantep'in futbol tarihini gözler önüne sermek istedik"

Serginin hazırlayıcılarından gazeteci Cahit Öztürk ise, "Sergimiz çok güzel bir açılışla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Gaziantep protokolü yoğun ilgi gösterdi sergimize. Açılışımıza katılan herkese gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu sergi ile Gaziantep'in futbol tarihi gözler önüne serilmiş olacak ve ziyaretçiler futbol nostalji yolculuğu yaşayacak. İnsanlar bu sergi ile futbol dünyasının zaman tüneline girecek. Hazırlık sürecimiz biraz yorucu oldu ama bu açılış ortamını görünce bütün yorgunluğumuz ortadan kalktı" diye konuştu.

Sergi açılışına MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Basın İlan Kurumu Gaziantep Şube Müdürü Haşim Poyraz, CHP Milletvekili İrfan Kaplan, İYİ Parti Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, CHP İl Başkanı Neşet Uçar, Avukat Ulaş Saygıdar ve basın mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışı yapılan "Futbol Nostalji, Geçmişten Günümüze Futbol" konulu fotoğraf sergisinin 11 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.