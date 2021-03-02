Gaziantep'in ihracattaki yükselişi sürüyor

Gaziantep 2 ayda 1,4 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci ili konumunda olan Gaziantep, 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 1 milyar 418 milyon 838 bin dolar ihracat ile Türkiye ihracatının yüzde 4,7'sini gerçekleştirdi. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek, ihracatçıları başarılarından dolayı tebrik etti.

"İhracat rakamına şehrimizin katkısı yüzde 5 civarında"

İhracatçı üyelere ülke ve şehir ekonomisine yaptıkları katkıdan dolayı gurur duyduklarını belirten Başkan Yıldırım, "Gazi şehrimizin üretim ve ihracat potansiyelinin farkındayız. Pandemiden dolayı küresel düzeyde yaşanan talep daralmasına rağmen ihracatımız yükselen bir ivmeye sahip. Türkiye genelinde bu ay yüzde 9,6'lık artışla, 16 milyar 12 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rakamına şehrimizin katkısı yüzde 5 civarında. Son dönemdeki Euro/Dolar paritesindeki artışın da pozitif yansımasını gördüğümüz bu performansı alkışlıyorum. Hedefimiz bu ivmeyi artırarak devam ettirmek olmalı" ifadelerini kullandı.

"İhracatçımızın her zaman yanındayız"

GTO'nun ihracatçı üyelerinin yol arkadaşı olduğunun altını çizerek, gerek yeni pazarların keşfi gerekse bürokratik engellerin aşılması noktasında her zaman ihracatçıların yanında olduklarını ifade eden Yıldırım, “Odamız geliştirdiği projeler, düzenlediği eğitim ve etkinlikler ile ihracatçılarımızın gelişimine katkı sunmaya çalışıyor. Öte yandan Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Dış Ticaret İstihbarat Birimi aracılığı ile de birebir danışmanlık hizmeti veriyor. Tek amacımız sürdürülebilir başarı hikâyeleri yazmak. Bugün bizi ülkenin en güçlü ihracat kenti yapan hikâyenin ardındaki tüm ihracatçılarımızı ve çalışanlarını bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.