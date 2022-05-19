Gaziantep'in ilçelerinde 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yıl dönümü Gaziantep'in ilçelerinde de coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil, Araban, Oğuzeli, İslahiye, Yavuzeli, Nurdağı, Nizip, Karkamış ilçelerinde de coşkuyla kutlandı. Çelenk bırakma, saygı duruşu ve istiklal marşı okunması ile başlayan etkinliklerde çeşitli gösteriler düzenlendi.

Yavuzeli Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erdal Aldemir tarafından, Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu Bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlamalar, Yavuzeli İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Salonu'nda devam etti. Günün anlam ve önemi konuşmasını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Aldemir yaptı. Şehit İbrahim Solak İlkokulu öğretmenlerin hazırladığı öğrencilerin ise oynadığı cimnastik grubu gösterisi izlendi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Aldemir tarafından hazırlanan öğrenciler tarafından oynanan Teakvando gösterisi izlendi. Program sonunda İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın Kaymakamlık binası önünde tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

19 Mayıs Araban'da da coşkuyla kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Araban İlçe Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen çelenk programında İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bulunmadığından Atatürk Anıtına İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Hakkı Turgut tarafından çelenk bırakılması saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından İlçe Kaymakamlığı'nın bahçesinde sona eren kutlamalar, Araban İlçe Stadyumu'nda etkinliklerle devam etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü İslahiye, Oğuzeli, Karkamış, Nizip ve Nurdağı'nda da düzenlenen törenlerle kutlandı.