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Gaziantep'in ilçelerinde aşı seferberliği sürüyor

GAZİANTEP(İHA) – Türkiye genelinde başlayan korona virüs aşı seferberliği kapsamında Gaziantep’in ilçelerinde aşı noktaları kurulmaya devam ediyor.

GAZİANTEP(İHA) – Türkiye genelinde başlayan korona virüs aşı seferberliği kapsamında Gaziantep'in ilçelerinde aşı noktaları kurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep'in İslahiye ilçesi Demokrasi Meydanı'nda kurulan aşı istasyonunda vatandaşlar randevusuz aşı olabiliyor.


Türkiye genelinde başlayan korona virüs aşı seferberliği kapsamında Gaziantep'in ilçelerinde aşı istasyonları kurulmaya devam ediyor. Gaziantep İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Demokrasi Meydanı'nda da aşı istasyonu kuruldu.



Randevuzu aşı yapılıyor, günde ortalama 250 kişi aşılanıyor


Her bir aşı noktasında günde ortalama 250 kişi aşılanırken, bugün itibari ile sisteme tanımlanan 25 yaş ve üzeri gençlerin de aşılarını yaptırabileceği öğrenildi. Kurulan aşı istasyonunda vatandaşlar randevusuz aşı olabiliyor.


Öte yandan, rahatsızlıkları sonucu evinden çıkamayan hasta vatandaşların aşılama çalışmalarının da İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı bildirildi.

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