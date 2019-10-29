Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü, Gaziantep'in ilçelerinde de coşkuyla kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye, Nizip, Yavuzeli, Nurdağı ve Araban ilçelerinde Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. İlçe merkezlerinde gerçekleşen kutlama törenlere kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ile başlayan kutlama etkinlikleri İstiklal Marşı ve günün önemine hitaben yapılan konuşmalarla sürdü. Öğrencilerin çeşitli gösteriler de sunduğu kutlamalarda, okunan şiirlerin ardından ise çeşitli konser ve halk oyunları gösterileri de yer aldı.

Düzenlenen yarışmalarda ise dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.