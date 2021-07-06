Gaziantep'in ilk trafik eğitim parkında eğitimler başladı

Gaziantep'te, çocukların erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alarak bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak adına kısa sürede yapımı tamamlanan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim faaliyetleri başladı.

Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde yapılan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, toplam 19 bin 95 metrekare alan üzerine yapıldı. Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı içerisinde; 24'er kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü bulunuyor. Park içerisinde; itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AVM, AFAD, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer aldığı minyatür bir şehir planlaması da yapıldı. Park içerisinde 650 metre bisiklet yolu da var. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunacak akülü ve pedallı araçlar kullanılıyor.

Şehitkamil Trafik Eğitim Parkının ilk konuğu, Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu 4. sınıf öğrencileri oldu. Öğrencilere ilk olarak teorik eğitim verildi. Teorik eğitiminin ardından uygulamalı eğitim verildi. Öğrenciler, park içerisinde bulunan akülü ve pedallı araçları kullanarak; trafik ışıkları, yaya geçitleri, üst geçitler, alt geçitler ve otobüs durakları gibi yerlerde nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili bilgilendirildiler.

Eğitimlerin, öğrenciler açısından önemine dikkat çeken Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sefa Taş, “Şehitkamil Belediyemizin ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliği çerçevesinde öğrencilerimizi Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'na getirdik. Buradaki eğitimlerin öğrencilerimiz için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Buradaki görevli arkadaşlar, öğrencilerimizle yakından ilgilendiler. Buradaki eğitimle öğrencilerimize bir nebze de olsa trafik bilincinin aşılandığını ve ilerde kurallara uyan bir yaya ve daha dikkatli bir sürücü olacaklarına inanıyorum. Verilen eğitimlerden çok memnun olduk. Böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu tür eğitimlerin kendileri için önemli olduğunu belirten 4. sınıf öğrencisi Zehra Kaplan, “Bugün Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'na geldik. Burada polis amcamız tarafından trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Trafik kurallarına uymamız noktasında eğitimler verildi. Daha sonra akülü araçlar ve bisikletlerle uygulamalı trafik eğitimi aldık. Ben ve arkadaşlarım için çok eğlenceli bir eğitim oldu. Buradan aldığımız eğitimler, şimdiden bizler açısından çok iyi oldu. Artık trafik kurallarını biliyoruz, trafikte nelere dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Buradan aldığımız trafik eğitimleri artık hayatımızın bir parçası olacak. Burada öğrendiğimiz hiçbir şey hafızamızdan silinmeyecek. Aldığımız eğitimlerden mutluyum. Bu parkı bize kazandıran Başkanımıza ve bize eğitim veren tüm eğitmen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.