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Gaziantep'in katı atık yönetimi masaya yatırıldı

Ülkemiz adına önemli bir proje olan ‘Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık’ konusunda duyarlığını ortaya koyan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’in katı atık yönetimini konunun uzmanları ile masaya yatırdı.

Ülkemiz adına önemli bir proje olan ‘Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık' konusunda duyarlığını ortaya koyan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in katı atık yönetimini konunun uzmanları ile masaya yatırdı.


Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan (UNDP), Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Çevre İl Müdürlüğü'nden yetkililerin katılması ile gerçekleşen toplantıda kentin katı atık yönetiminin 2050 yılına kadar planlaması yapıldı.


Ortak bir çalışma ile Gaziantep'in ve ilçelerin katı atık yönetiminin nasıl ve nerede olacağı konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Gaziantep Bağlarbaşı ve Nizip katı atık depolama alanlarının atık analizleri ve mevcut durumlarının gözden geçirilip ilgili kurumların yapması gereken konular üzerinde durulan toplantıda katı atıkların depolanması ve berteraf edilmesi de konuşuldu.


UNDP yetkililerin öneri ve destekleri ile gelecekte oluşabilecek katı atık sıkıntılarının yaşanmaması adına fikir ve projelerin tartışıldığı çalıştayda bir de detaylı rapor hazırlandı. Çalıştaydan çıkan sonuçlara göre hareket edilmesi katı atık yönetiminin buna göre yönetilmesi kararına varıldı.

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