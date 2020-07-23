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Gaziantep'in korona gerçeğini en iyi anlatan görüntüler

Gaziantep Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat çekmek için esprili bir video hazırladı.


Korona virüs vaka sayısının en çok arttığı illerden Gaziantep'te her gün çok sayıda kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaları nedeniyle ceza kesiliyor. Gaziantep Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü de vatandaşları uyarmak için bir video hazırlattı. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ve tiyatro sanatçısı Orhan Uslu kamera karşısına geçti. Videoda sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı ile ilgili esprili bir dille mesajlar verildi.

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