Gaziantep'in kurtulu? bayram?

Sermet Kileci, Gazianteplilerin ba??ms?zl?k i?in verdi?i b?y?k m?cadelenin, t?m T?rkiye'ye ?rnek oldu?unu belirtti.

Gaziantep'in kurtulu?unun 98'inci y?l d?n?m? nedeniyle bir mesaj yay?nlayan Dr. Kileci, ?B?y?k ?nderimiz Gazi Mustafa Kemal Atat?rk'?n bu ?anl? direni? i?in ifade etti?i gibi, ?Ben Gazianteplilerin g?zlerinden nas?l ?pmem ki? Onlar yaln?z Gaziantep'i de?il, b?t?n T?rkiye'yi kurtard?lar.' Her kar?? topra?? kutsal bir emanet olan vatan?m?z i?in birlik, beraberlik ve cesaretin en b?y?k timsali olan bu halk, d?nyaya T?rk'?n inan? ve azmini bir kez daha g?stermi?tir? dedi.

Kendi k?llerinden yeniden do?an Gaziantep i?in her ya?tan 6 bin 317 cana mal olan bu m?cadelenin, tarih sayfalar?nda hak etti?i yeri ald???na dikkat ?eken Dr. Kileci mesaj?nda ?u ifadelere yer verdi:

?T?m ?lkenin d??man i?galiyle par?alanmaya ?al???ld??? bir d?nemde, kendi imkanlar?yla ba??ms?zl??? u?runa ?arp??an Antepliler ?Gazi' unvan?yla zaferlerini ta?land?rm??t?r. Zaferler kazanan, vatan? u?runa can?n? feda etmekten ?ekinmeyen bir ulusun evlatlar? olarak bizlere d??en, ald???m?z? bu b?y?k emanetin sorumlulu?unun bilinciyle hareket etmektir. B?y?k Atat?rk, silah arkada?lar? ve aziz ?ehitlerimizin manevi huzurunda bir kez daha sayg? ve ??kranla e?iliyorum.?