Gaziantep'in kurtulu? bayram?

Dr. G?ner Da?l?, Gaziantep halk?n?n, kendi kaderini kendi belirleyen Kurtulu? Sava?? kahramanlar? oldu?unu kaydetti.

Gaziantep'in kurtulu?unun 98'inci y?ld?n?m? nedeniyle bir mesaj yay?nlayan Prof. Dr. Da?l?, ?Kurtulu? Sava??m?z?n belki de en zor s?navlar?ndan birini veren, 11 ay boyunca her t?rl? yoklu?a ve imkans?zl??a ra?men, 25 Aral?k 1921 tarihinde ba??ms?zl?k m?cadelesini elde etmeyi ba?aran Gaziantep halk?, bir destan yazm??t?r? dedi.

?Tarihimiz boyunca ?zg?rl?kten ?d?n vermeyece?imizi her f?rsatta t?m d?nyaya g?stermi? kahraman bir milletin evlatlar? olarak, bizden sonraki nesillere de bir milletin ?zg?rl???n?n ve toprak b?t?nl???n?n her ?eyden ?nce geldi?ini anlatmak hepimizin g?revidir? diyen Prof. Dr. Da?l?, ?Pek ?ok medeniyete ev sahipli?i yapm??, tarih boyunca kendi ayaklar? ?zerinde durmu? ?ehrimiz, kad?n?-erke?i, genci-ya?l?s? hatta ?ocu?uyla ba??ms?zl??? u?runa 6 bin 317 ?ehit vererek ?Gazi' unvan?n? alm??t?r. B?y?k ?nderimizin de belirtti?i gibi, ?T?rk?m diyen her ?ehir, her kasaba ve en k???k T?rk k?y?, Gazianteplileri kahramanl?k ?rne?i olarak alabilir.' Bug?n Gaziantep, ge?mi?inden gelen m?cadele ruhuyla yine ekonomik, k?lt?rel ve sosyal alanda b?y?k at?l?mlar yaparak, d?nyada ad?ndan s?z ettirmeye devam etmektedir. Bizler de SANKO ?niversitesi olarak verdi?imiz e?itimle d?nyada alan?nda s?z sahibi olacak bilim insanlar? yeti?tirerek, sanayimizle i?birli?i yaparak Gazi ?ehrimizi y?celtmek i?in var g?c?m?zle ?al???yoruz. Ba?ta B?y?k ?nderimiz Gazi Mustafa Kemal Atat?rk ve silah arkada?lar? olmak ?zere, ba??ms?zl?k m?cadelesinde vatan?, milleti ve bayra?? i?in can?n? vermekten ?ekinmeyen t?m ?ehit ve gazilerimizi sayg?, rahmet ve minnetle an?yorum? ifadelerini kulland?.