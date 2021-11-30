Gaziantep'in kurtuluş kahramanlarına GAÜN çalışanlarından mektup var

Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü Yılı nedeniyle düzenlenecek olan Gaziantep'in Kurtuluş Kahramanlarına Resimli Mektuplar Jürili Sergisi için düzenlenen ikinci çalıştayda GAÜN personelleri resim yaptı.

GAÜN Mimarlık Fakültesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen ve çok sayıda katılımcılının bulunduğu çalıştayda, Gaziantep Üniversitesinin çeşitli birimlerinde görev yapan personeller, Gaziantep'in kurtuluş kahramanlarına resimli mektuplar yaparak duygu ve düşüncelerini aktardı.

Çalıştayın açılışında konuşan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Özer, çalıştaya katılanlara teşekkür ederek, “Gaziantep'in Kurtuluş Kahramanlarına Resimli Mektuplar Jürili Sergisinin 6 çalıştayından ikincisini bugün sizlerle gerçekleştiriyoruz. Son olarak 24 Aralıkta GAÜN Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde bu sergiyi açacağız” dedi.

Çalıştayın yürütücülüğünü yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay ise, herkesin kendisine göre bir resimsel düzeyi olduğunu belirterek, çalışmaların büyük bir oranda doğaçlama da içereceğini söyledi. Katılımcılar içerisinde sanat öğrencisi olmayan kişilerin de bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, konuşmasının devamında mektup sanatı konusunda bilgi verdi.

Gaziantep Kent Konseyi ve Eğitim Çalışma Grubunu temsilen bir konuşma yapan Doç. Dr. Mehmet Murat, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. Yılında güzel çalışmaların yapılıyor olmasından, bu tür etkinliklere üniversite idari ve akademik personellerden katılım sağlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.