Gaziantep'in kurtuluşu

Dr. Güner Dağlı, “İnançlı direnişiyle bağımsızlığın simgelerinden olan Gazi Şehrimizin Kurtuluşunun 101'inci yılını büyük bir gururla kutluyoruz” dedi.

Gaziantep'in Kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, “25 Aralık 1921, sadece Gazi Şehrin bağımsızlığını elde ettiği gün değil, kendi imkanlarıyla yardım ve destek alamadan bu güzel vatan toprağını savunan bütün Antepliler için de büyük bir gurur ve onur günüdür” ifadelerini kullandı.

Antep'in, 6 bin 317 şehit vererek 11 aylık bir direnişle bağımsızlığı için yazdığı destanın tarih sayfalarına altın harflerle kazındığını hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu yüreği büyük, cesur insanlarla ilgili ‘Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri birer kahramanlık misali olarak alabilirler” ifadelerini kullanmıştır. Bağımsızlığı elde etmek kadar bunu muhafaza ve müdafaa etmenin önemini bilen Antepliler 101 yıl önce cesaretleriyle örnek olurken bugün sanayisi, ekonomisi, kültürü ve çalışkanlığıyla dünyada yine adından söz ettirmektedirler.”

SANKO Üniversitesi olarak sadece Gazi Şehre değil, Anteplilerin savunma azminden aldıkları ilhamla tüm insanlığa katkı sunacak bilim insanları ve sağlık profesyonelleri yetiştirmek için sağlam temeller üzerinde hedeflerine adım adım yürüdüklerine dikkat çeken Prof. Dr. Güner, mesajında özetle şu görüşlere yer verdi:

“Büyük Önderimizin açtığı ve bilim ışığıyla aydınlattığı yolda ilerlerken, gençlerimize milli birlik ve beraberliğin önemini aktarmayı da ihmal etmiyoruz. Bağımsızlığımızın gerçek sahibi başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları olmak üzere Antep destanının kahramanlarını ve vatanı için canını feda etmekten çekinmeyen şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”