Gaziantep'in Kurtuluşu komposizyon yarışması ile kutlanacak

Gaziantep'in 25 Aralık Kuruluş Günü Anma ve Sanat-Kültür etkinlikleri kapsamında kentteki lise 11. ve 12. sınıflar arasında komposizyon yarışması düzenlenecek.

Gaziantep Dernekler Konfedarasyonu Başkanı Hasan Özaygut, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 25 Aralık Kurtuluş Günü Anma ve Sanat-Kültür Etkinlikleri kapsamında komposizyon yarışması düzenleneceğini açıkladı. Yarışmaya Gaziantep'te bulunan tüm lise 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılabileceğini anlatan Özaygut, dereceye giren 3 öğrencinin ise ödüllendirileceğini ifade etti.

Özaygut, "Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Gaziantep Bölge Başkanı Mehmet Ali Kuş önderliğinde ilimizin marka değerini yükseltmeye çalışan, ilimizi her platformda temsil

etmeyi kendine ilke edinmiş sivil toplum kuruluşu Gaziantep Dernekler Konfederasyonu (GDK) olarak, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Gününü Eğitim İşleri sorumlusu Mehmet Celal

Ergüleç'in ‘Öğün Antep , Atan da Antepli' sloganlı kompozisyon yarışması ile eğitim alanında da kutluyoruz" diye konuştu.

Özaygut, son olarak kentteki lise 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yarışmaya katılmaları için çağrıda bulundu.