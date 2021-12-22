Gaziantep'in kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümü

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep'in Kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

“Antep halkı 100 yıl önce bağımsızlığı için inanç ve azimle savaştı. Antep Savunması, tarih sahnelerinde eşine az rastlanacak bir milli mücadelenin öyküsüdür” diyen Dr. Yıldırım, mesajını şöyle sürdürü:

“Bundan 100 yıl önce imkânsızlıklar içinde olan Antep halkı, birlik beraberlikle verdiği mücadeleyle adını tarihe altın harflerle not düşmüştür. Tarihi boyunca esaret altında yaşamayı kabullenmeyen milletimiz, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ülkemizin her köşesinde kahramanlık destanı yazmıştır. Bu destanın en zorlu mücadelelerinden biri de Antep'te verilmiştir. Esir olmaktansa vatanı uğruna canını hiçe sayan bu şehrin kahramanlarını nice 100'lerce yıl unutturmamak için bağımsızlığımızdan ödün vermemeliyiz.”

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, “Şehrimizi gazilik unvanıyla taçlandıran, yaşadığımız toprakları bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve isimsiz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Gaziantep'in Kurtuluşunun 100'üncü yılını kutluyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.