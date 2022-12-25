Gaziantep'in Kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle kentte kutlama töreni düzenlendi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na çelenk bırakılırken, Şehitlik ve panorama müzesi ziyaret edildi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Yapılan protokol konuşmasının ardından günün önemine yönelik Kur'an-ı Kerim ve şiirler okunarak dualar edildi.