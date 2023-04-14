Gaziantep'in Ramazan ayında da vazgeçilmeyen lezzeti 'lahmacun'

Gastronomi kenti Gaziantep'in asırlık lezzeti olan sarımsaklı lahmacun Ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor

Kültürel çeşitliliğin yanı sıra gastronomi alanında da dünyanın gözdesi olan Gaziantep'te binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip geleneksel mutfağın vazgeçilmez lezzeti olan sarımsaklı lahmacun, Ramazan ayının bereketli sofralarının da vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. UNESCO'nun 2017 yılında Gaziantep adına coğrafi işaretle taçlandırdığı lahmacun, gastronomi alanında yöresel yemek olarak yerini alırken yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bölge halkının da iftarlarda en çok tükettiği lezzetlerden oluyor. Ramazan ayında yoğun taleple karşılaşan ustalar ise hem turistlere hem da gün boyu oruçlu olan bölge halkının damağını tatlandırmak için yoğun mesai harcıyor.

“Gazianteplilerin olmazsa olmazı”

Lahmacun Ustası Ayhan Güngör, “Gaziantep deyince akla lahmacun gelir. Gazianteplilerin olmazsa olmazıdır ve lahmacun şehrimizde patentli olan bir yemektir. Lahmacunun olduğu bir sofra gelenek haline geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin patent olarak Gaziantep'e tamamıyla mal etti ve tescilli ürün olarak Gaziantep lahmacunu olarak bilinmekte. Lahmacun denilince akla Gaziantep'te sadece sarımsaklı lahmacun geliyor. Soğanlı veya diğer çeşitli sebzelerden kullanılan malzemelerden değil, sebze olarak bir farkı var sadece sarımsak. Bu da Gaziantep'e özel olarak adlandırılmış ve patent olarak Gastronomi uzmanlarımızın sayesinde yerleştirilmiştir” dedi.

Gaziantep'e özgü lahmacunun içerisinde soğanın kullanılmadığını ve sarımsağında yazın fazla koku yaptığı için kışın daha çok tercih edildiğini dile getiren lahmacun ustası Güngör, “Gaziantep lahmacununda soğan kullanılmaz damak zevkine göre sarımsak kullanılır. Kışın kullanımı daha çoktur yazın aşırı şekilde sarımsak kullanılmaz koku yaygın olduğu için" ifadelerini kullandı.

Yüksek sıcaklığa rağmen çalışmalarını oruç tutarak sürdüren ve Ramazan ayında iftarda müşteri yoğunluğu yaşandığını anlatan Usta Güngör, “Allah herkese güç kuvvet verdiği gibi bize de bu aşamada gücünü ve kuvvetini esirgemiyor. Ne mutlu ki bize oruç tutuyoruz ve müşterilerimize bu güzel hizmeti sunuyoruz. Lahmacunumuzu pişmiş olarak, taban çıtırlığıyla ve gönül rahatlığıyla sunuyoruz. Ramazanda diğer günlere göre yoğunluğumuz iftar saatinde oluyor. Gündüz sakin oluyor ama iftar saatinde o yoğunluğumuzu göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Misafirlerimiz lahmacunlarımızın damak keyfini tatmışlardır”

Maliyet geçen seneye oranla artmasına rağmen fiyatlarını sabit tutarak vatandaşın cebine bir nebze de olsa katkı sunduklarını ve bu sayede gerek yurt içi gerekse yurt dışından vatandaşların yoğun talebiyle karşılaştıklarını söyleyen Usta Güngör, “Geçen seneye oranla biz lahmacunumuzu vatandaşlarımıza ucuz maliyetle vermeye elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda veya Suudi Arabistan yani diğer ülkelerden de gelen misafirlerimiz lahmacunlarımızın damak keyfini tatmışlardır” diye konuştu.