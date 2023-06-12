Gaziantep'in Surabaya şehri ile dostluğu gelişecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Endonezya'nın Surabaya şehri arasında 27 Nisan 2021'de imzalanan Kardeş Şehir Protokolü, iki şehir arasındaki ortak projeler ve etkinliklerle gelişiyor.

Gaziantep Büyükşehir, 5 milyon nüfusu ile Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinin başkenti ve Cakarta'dan sonra ülkenin en büyük ikinci şehri olan Surabaya ile kültürel ve sanatla ilgili fayda getirecek birçok proje gerçekleştirdi. Bu çerçeve Gaziantep Büyükşehir ile Surabaya Belediyesi, çevrimiçi ortamda birçok kez bir araya gelerek, ileriki süreçte birlikte atılacak adımların altyapısını bu iletişim ağıyla oluşturdu. “Kardeş Şehirler Gaziantep için Söylüyor Dijital Konser” projesinde yer alan Surabaya, müzisyenleri, müzik altyapısıyla Gaziantep Büyükşehir'in projesine aktif destek sağlarken, Gaziantep'in türkülerinin yeniden seslendirildiği proje sayesinde ortak ve evrensel bir dil olan müzikle kardeşlik bağları pekişti.

“Kardeş Şehirler Mutfakta Projesi” ile ise gastronomi kenti Gaziantep ve zengin Asya mutfağının ev sahipleri, mutfak kültürlerini paylaşmak üzere bir araya geldi. Geleneksel yemek ve tatlıların hazırlanıp sunumunun yapıldığı etkinlikte, Surabaya ve Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetleri tecrübe edildi, iki şehrin kültürel gelişimine katkı sağlandı. Öte yandan Yöresel Ürünler Sergisi'yle de Surabaya kenti el sanatlarını ve el yapımı ürünlerini Gaziantep'te sergiledi. Surabaya'da yaşayan sanatçıların özenle hazırladığı el emeği ürünleri, 25 Aralık Panorama Müzesi'ndeki Gasmek satış mağazasında görücüye çıktı.

Kültürel alışveriş, dil eğitimiyle perçinleniyor

Gaziantep ve Surabaya arasındaki kültürel gelişim, Dil-Kültür Değişim projesiyle taçlandı. Bu istikamet, 2022 Aralık ayında kardeş iki belediyenin girişimleri ile Dil-Kültür Değişim Projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde, Surabaya' da yaşayan vatandaşlara çevrimiçi Temel Seviye Türkçe dersleri verildi. GASMEK tarafından desteklenen projede, yabancılara Türkçe öğretmenleriyle temel seviye Türkçe eğitimi sağlandı. Eğitimlerin sonunda başarılı öğrencilere gerçekleştirilen çevrimiçi bir törenle sertifikaları teslim edildi. Projenin ikinci ayağında ise Surabaya Belediyesi'nin destekleriyle Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar için çevrimiçi Endonezce kursu verildi. Proje açısından önem arz eden bu eğitimin ilerleyen yıllarda da devam etmesi planlanıyor.

Eğitim ve kültürel projelerin yanı sıra Gaziantep ve Surabaya kardeş şehirleri, ülkelerin ve şehirlerin özel günlerini de unutmuyor. Bu meyaniki şehrin önemli gün ve haftaları coşkuyla kutlanıp şehirlerin internet sitelerinde, sosyal medya mecralarında paylaşılıyor.