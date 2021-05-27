Gaziantep'in tarihi caddesine mimari dokunuş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karagöz Mahallesi'nde bulunan Suburcu Caddesi'nde meydana gelen görsel kirliliğe el attı. Tarihi ve turistik dokuları birbirine bağlayan cadde, mimari dokunuşların ardından daha estetik bir görünüm kazanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğü, Şahinbey İlçesi Karagöz Mahallesi'ndeki Suburcu Caddesi'nde çalışma başlattı. Cadde üzerinde inşa edilen taş yapılar, taraklı mozaik cepheli yapılar, geçmiş dönemlere ışık tutan ilk pasajların estetik mimarisi ufak dokunuşlarla öne çıkarılacak.

Çalışma kapsamında ticari yapılar nedeniyle gerçekleştirilen müdahaleler, aşırı tabela kirliliği, dükkanlarda dış cepheye monte edilen bacalar, klima üniteleri ve zaman zaman bina cephelerinin boyutunu aşan tabelalar yeniden düzenlenecek. Bina cepheleri boyanarak ticari mekânlar için standart ölçüde bir tabela düzeni getirilecek. Bina cepheleri reklam ve afişlerden arındırılarak tarihi yapıların kendine has cepheleri ön plana çıkarılacak.

Öte yandan saçak üstü seviyesindeki tüm tabelalar, afişler sökülecek. Böylelikle Maarif kavşağı, Kalealtı, Kozluca, Buğday Pazarı, Elmacı pazarı, Karagöz gibi önemli noktaları birbirine bağlayan Suburcu Caddesi daha disiplinli bir siluet kazanacak.