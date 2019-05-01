Gaziantep'in tescilli ürünleri Ankara'da sergilendi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerini ve geleneksel lezzetlerini Ankara'da sergiledi.

Gaziantep'in tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtımına da yer verilen stantta, şehrin dünyaca ünlü lezzetlerinden ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 75. Genel Kurulu öncesi, TOBB İkiz Kuleler bahçesinde yöresel ürünler fuarı açıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda oda ve borsanın stant açarak kendi şehirlerinin yöresel lezzetlerini tanıttığı fuarda, Gaziantep'in birbirinden özel lezzetlerinin sergilendiği GTB standı, ziyaretçilerin gözdesi oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nunda ziyaret ettiği stantta, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep'in coğrafi işaret tescil belgeli ürünleri hakkında bilgiler verdi. Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği stantta, Gaziantep'in dünyaca meşhur mutfak lezzetlerinin yanı sıra, tescilleri GTB tarafından alınan Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Lahmacunu, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Firiği, Antep Bulguru, Antep Köy Kahkesi, Antep Peyniri, Antep Muskası ve Antep Kuruluk Patlıcanı gibi ürünlere yer verildi.

“Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı”

GTB standında ayrıca ‘Şimdi Gaziantep Gelme Zamanı' projesi kapsamında, Gaziantep'in tarihi ve turistik mekanlarının da tanıtımı yapıldı. Gaziantep görselleri ile donatılan stantta, kentin gezilecek ve görülecek yerleri hakkında ziyaretçilere bilgiler verilerek broşürler dağıtıldı. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve meclis üyelerinin hazır bulunduğu stantta, farklı şehirlerden gelen çok sayıda oda ve borsa başkanı ile bürokratlar ağırlandı. TOBB Mali Genel Kurulunun ilk gününde yüzlerce misafirin gezme fırsatı bulduğu Gaziantep standında katılımcılara şehrin geleneksel tatlarından baklava ve antepfıstığı ikram edildi. Her platformda Gaziantep'in zengin mutfak kültürünü ve turizm güzelliklerini anlatma ve tanıtma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Ülkemizin sanayi, ticaret, kültür ve turizmde en önemli merkezlerinden biri olan şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek için stant açtık. Kadim şehir Gaziantep'in tanıtımına yönelik çalışmalara, sosyal ve kültürel etkinliklere olanaklarımız ölçüsünde katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Gaziantep standında sergilenen coğrafi işaret tescil belgeli ürünler hakkında da bilgiler veren Tiryakioğlu, şu ana kadar Gaziantep adına 9 farklı ürünün tescilini aldıklarını 12 ürün için de TÜRK PATENT Kurumuna başvuruda bulunduklarını ifade etti. Tiryakioğlu, GTB'nin Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla tescil çalışması yapan borsalar arasında ilk sırada yer aldığını da sözlerine ekledi.