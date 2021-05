Gaziantep'in vazgeçilmez lezzeti sarımsak kebabı

Gastromoni kenti Gaziantep'te, korona virüs vaka sayılarının arttığı süreçte güçlü antioksidan olduğu ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği bilinen sarımsağın kebabı ilgi görüyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te özellikle kış aylarında yoğun tüketilen sarımsak kebabı, bahar mevsimi gelmesine rağmen halen yoğun ilgi görüyor. İnsanların evlerinde de yaptığı sarımsak kebabı, çarşıda kebapçılarda ise en çok rağbet gören kebaplar arasında bulunuyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te son süreçte artan vakalara karşı kentte tüketimi yoğun olarak devam eden sarımsak kebabı, sağlık açısından faydalalarının yanı sıra lezzetiyle de gastaronomi kente Gaziantep'teki sofaraların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Kebapçılar, Ramazan Bayram'ında uygulanan tam kapatmanın ardından açıklanan haftalık korona virüs tablosunda vaka sayılarının yüzde 43.24 oranında düşen Gaziantep'te korona vakalarının azalmasında ise tam kapanma, kurallara uyma ve bağışıklık sistemini destekleyen, birçok hastalığı önlediği bilinen sarımsak gibi sağlıklı besinlerin tüketilmesinin etkili olduğunu savunuyor.

Doğal şifa kaynağı

Sarımsak kebabının korona virüse karşı doğal antibiyotik ve şifa kaynağı olduğunu belirten kebap ustası Mehmet Taşdelen, "Bu doğal antibiyotik, korona virüse karşı herkes yemeli. Bizce sarımsağın sayesinde vaka sayıları düştü. Bu antibiyotiği yaşlısı da genci de alabiliyor. Çünkü doğal yiyecek. Pandemi sürecinde de zaten sarımsak kebabına talep arttı. Çünkü bağışıklığını güçlendirmek isteyen sarımsağa yöneliyor" dedi.

"Ocağa antibiyotik at"

Kebapçı Taşdelen, sarımsak kebabı siparişi olduğunda ise "ocağa antibiyotik at" gibi esprili ifadeler kullandıklarını da belirterek, "Herkes bu sarımsağı, kebabı yiyor, insanların başka da çaresi yok. Porsiyonlar 30 ile 40 TL arasında değişiyor. Etin gramajına göre de fiyatlarda değişiklik olabiliyor. Biz genelde çalışanlar olarak sarımsak yerine 'antibiyotik' kelimesini kullanırız. Doğal antibiyotik olduğu için müşteri istediğinde, ocağa bir antibiyotik at, iki antibiyotik at" gibi espirili ifadelerle müşterilerin siparişlerini hazırları. Sarımsak kebabı sadece sağlık için değil lezzeti için de ilgi görüyor. Yiyenler memnun kalıyor. Hem şifa kaynağı hem de hem de lezzetli" şeklinde konuştu.

Sarımsak kebabının tarifi

Nisan ayında bölgede başlayan hasat ile insanların taze sarımsağı kebap olarak tüketmenin keyfini de yaşadığını anlatan kebap ustası Taşdelen, sarımsak kebabının tarifini ise şöyle anlattı:

"Kuzu etimiz olur, karın boşluğundan yani kaburga kısmından biz bunu ayıklar güzelce kıyma haline getiririz. Sarımsağın yeşil kısmını keseriz. Ortaya böldükten sonra 2 sarımsak 1 et şeklinde patlıcan kebabının şişe saplanmış hali gibi şişe saplarız. Daha sonra pişiririz. Bakır tabağa limon halkasını koyuyoruz, tuz, karabiber, nar ekşisi, yağı ile hafif de su katarak bunu terleme aşamasında fokur fokur kaynatırız. Kaynattıktan sonra sarımsak kebabımız yemeye hazır.”

Öte yandan kentte sarımsak kebabının yanı sıra kıyma, ciğer, kuşbaşı, patlıcan kebabı, peynir, simit, fıstık, soğan, yeni dünya kebabı da ilgi gören lezzet arasında yer alıyor.