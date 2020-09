Gaziantep'in yeni hedefi Bulgaristan pazarı

Gaziantep Ticaret Odası Dış Ticaret İstihbarat Merkezi tarafından organize edilen "Hedef Pazar Balkanlar” webinar serisinde bu kez Bulgaristan pazarı ele alındı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım'ın da katıldığı, Gaziantep'in Bulgaristan ile olan ticari ilişkileri ve yeni fırsatların incelendiği webinarda konuşmacılar T.C Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel ve T.C Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan oldu.

“Kadınlarımızı önemli görevlerde görmekten büyük mutluluk duyuyorum”

Bulgaristan'ın ekonomik durumu, ticari altyapısı ve sunduğu fırsatlara ilişkin sunumların gerçekleştirildiği webinarda konuşan Başkan Yıldırım, “İki kız çocuğu babası olarak kadınlarımızı böylesine önemli görevlerde görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türk kadınının her şeyin en iyisini yapacağına en güzel örnek sizlersiniz. İnanıyorum ki her alanda, her sektörde kadınlarımız daha fazla görev alacak ve ülke geleceğimiz açısından önemli roller oynayacak. Bizler de bununla gurur duyacağız. Sizleri böylesi nezih görevlerde bulunmanızdan dolayı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“Amacımız üretim kabiliyetimizi ve ticari tecrübemizle iş birlikleri oluşturmak”

2019 rakamlarına göre Gaziantep'in Bulgaristan ile yaklaşık 55 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi olduğunu ifade eden Yıldırım, karşılıklı ticarette Gaziantep lehine bir durum söz konusu olduğunu, geçtiğimiz yıl şehrimizden Bulgaristan'a 41,4 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini belirtti. Yıldırım, “Tabi ki amacımız bu hacmi çok daha yukarı seviyelere satmak, ihracatımızı artırmak. Birçok alanda Gaziantep'in büyük potansiyeli var. Amacımız bu potansiyeli kullanarak iş birliklerimizi artırmak, yeni fırsatları keşfetmek, ne satabiliriz, ne alabiliriz bunları öğrenmek, üretim kabiliyetimizi ve ticari tecrübemizi buraya yansıtmak ve her iki tarafın da kazanacağı işbirlikleri geliştirmek” diye konuştu.

Başkan Yıldırım'ın konuşması ardından söz alan ve aslen Gaziantepli olan T.C Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Bulgaristan'da Gaziantep için büyük bir ticari potansiyel olduğuna dikkat çekerek, Gaziantepli iş insanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

T.C Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan ise, “Bulgaristan'da Ticaret ve Yatırım Fırsatları” sunumunu gerçekleştirerek, gelecek vadeden sektörler ve Bulgaristan'da iş yapma prosedürleri hakkında bilgi verdi.

Yoğun ilgi gören webinarda sunumların ardından katılımcıların Bulgaristan'daki ticari hedeflerine yönelik soruları cevaplandı.