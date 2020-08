Gaziantep'in yıldızı 211 öğrenciye burs verilecek

Gaziantep'te, Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) ilk bine giren, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ise ilk 5 bine giren 211 öğrenciye ödül ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) tarafından burs verilecek.

Gaziantep'te, 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanmış olan Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) ilk bine giren, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ise ilk 5 bine giren 211 öğrenciye ödül ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) tarafından verilecek bursların töreni düzenlendi. Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öğrencileri “İnanırsan, aşkla yaparsan, imanla yoluna devam edersen başarırsın” diyerek tebrik etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl eğitim döneminde kesintiye uğrayan yüz yüze eğitimler, uzaktan eğitimle devam etti. Gaziantep'te ise, bu zorlu süreçteki LGS'de ilk bine giren 21 öğrenci ile YKS'de başarı yakalayan 190 öğrenci olmak üzere toplamda 211 öğrenciye GAGEV tarafından verilecek bursların ödül töreni Büyükşehir Belediyesi Fıstık Park içinde bulunan Kokteyl Alanı'nda gerçekleşti. Törende, Gaziantep Modeli ile algıların kırıldığını ve başarının yakalandığının altı çizildi.

“Zamanın ruhunu yakalayarak sizleri geleceğe hazırlıyoruz”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilere emekleri, yürekleri, aşkları için şehir adına çok teşekkür ederek, “Kanuni 24 yaşında, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet 21 yaşındaydı. ‘Ya İstiklal Ya Ölüm' diye yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk genç bir subayken Cumhuriyeti kurdu. O kadar tarihi güzellikleri birlikte yaşıyoruz ki. Çok şanlı ve şerefli bir tarihimiz var. Ama gelecek size emanet. Öyle bir medeniyetimiz var ki ‘hiç bilenle bilmeyen bir olur mu', ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum', ‘İlim Çin'de de olsa alınız' diyor. İşte bu medeniyetten gelerek, zamanın ruhunu yakalayarak sizleri geleceğe hazırlıyoruz. Bizler geldik gidiyoruz gelecek sizlerin ellerinde. Gelecek emin ellerde. GAGEV bir vakıf aslında. Ama öyle önemli ki içinde bütün oda başkanlarımız, vekillerimizin, bakanımızın içinde birebir gayreti ile valimizin başkanlığında toplanıyoruz. Derdimiz, muradımız sizler, memleketin geleceğidir. Gazi şehri bizi gazi yapan o ruhu geleceğe taşımak. Artık altyapı belediyeciliği bitmiştir. Artık insana yatırım yapan büyük vizyonlar, yerel yönetim kalkınmanın en önemlisidir. İşte bu ruhla, bu inançla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

"GASMEK bugüne kadar 127 doktor adayı çıkardı"

Şahin, konuşmasının devamında anne olarak bu başarıda ailenin rolünü bildiğini ifade ederek, “Her şey evlatta başlıyor. Gelip konuştuklarında gurur duydum. Bir algı var, ‘Gaziantep'in eğitimi ne olacak' diye. İşte o Gaziantep'in eğitimi emin ellerde, sizler burada işin başındasınız. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum andan itibaren 110 okulun imarını belediye başkanlarıyla oturduk, çalıştık ve teslim ettik. Arkadaşlarıma ilk talimat ıslak zeminlerde sorun var, parasına bakmadan bütün okullar onarımdan geçecek dedik. Atatürk büstünden, basketbol potasına kadar neye ihtiyaç varsa yapılacak dedik. Bütçenin önemli bir kısmını eğitime harcadık. GASMEK'i kurduk. Herkes eşit şartlarda yarışamıyor. Ama küçücük destek verince büyük başarılara imza atıyorlar. Türkiye fırsatlar ülkesi. Eşit şartlarda yarışma ve gerektiğinde pozitif ayrımcılık yapmadır. GASMEK bugün yapılan son düzenlemelerle 127 doktor adayımız oldu. 1 milyon genç var. 600 bin öğrenci var. Her çocuğa dokunacağız. Her çocuğun gönlüne dokunacağız. Sizlerle birlikte geleceği inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Nereye giderseniz gidin bu topraklara ait olduğunuzu unutmayın”

Gaziantep Valisi Davut Gül, projenin ismini ‘Pırlantep' koyduklarını ve her öğrencinin birer pırlanta olduğunu söyleyerek, “Gaziantep ile ilgili GAGEV olarak iyi olan her şeyi destekliyoruz. Geçen sene başlamıştı, bu sene 211 kişiye burs veriyoruz. Kimse kimsenin rakibi değil. Gaziantep'te her başarılı öğrencinin yanında olmak istiyoruz. Yeni bir hayata atılıyorsunuz. Şartlar artık geçmiş yıllara göre çok çok iyi. Şehir olarak da bizler de yanınızda olmak istedik. Meslek lisesini tercih eden bin kişiye de burs vereceğiz. Gaziantep'in eğitim altyapısını güçlendirmek için son bir yılda tamamlanan derslik sayısı 4 bin adet. Eksiğimiz var ama şehrin hayırseverleriyle birlikte eksikleri tamamlayacağız. Nerede okursanız, nereye giderseniz gidin bu topraklara ait olduğunuzu unutmayın ve ‘Hayır' demesini öğrenin. Bunları yaptıktan sonra çok güzel işlere imza atarsınız” ifadelerine yer verdi.

“Eğitimde olumsuz algıyı kıracak bir başarı hikayesi”

Uzun yıllardır şehirde herkesin Gaziantep modeli ile çalıştığını vurgulayan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Gaziantep eğitimindeki ters algıyı sona erdirecek yeni bir başarı hikayesini ortaya çıkaracak bir törendeyiz. Bu açıdan çok mutluyum. Burada valimizin, belediye başkanımızın ve bütün eğitim camiasının büyük emeği var. Önce fiziki koşullar sonra nitelik ve nicelik iyileştirmesiyle başarılar arka arkaya geliyor. Son 1 buçuk yılda 200'e yakın okul planlandı, birçoğu bitti ve açıldı. Bu model Gaziantep'in eğitimini yükseğe taşımak için elinden gelen tüm çabayı gösterdi. Bizler milletvekili olarak Ankara'da gerekli bütün mali ve manevi desteği Gaziantep'e vermiş durumdayız. Sizler Gaziantep'in gururu olacak öğrencilerimizsiniz. Sanayide, eğitimde, tarımda ‘Yükselen Bir Gaziantep' planlamıştık bugün eğitimde yükselen bir Gaziantep var. Desteğinden dolayı GAGEV'e de teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızı eğitimlerinde takip edeceğiz”

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, bu başarı sahnesinin algıları yıktığını ifade ederek, “Gaziantep'in eğitimde algının yıkılmasında lider bir valinin olması, eğitime bizden önce koşan, her konuda destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediyeler bu sınavlar öncesinde çocuklara materyal anlamında, alan anlamında her türlü desteği verdiklerine bizzat şahidiz. Okullar daha açılmadan biz protokoller hazırlayarak büyük miktarlarda para harcanıyor. Bir diğer husus da bizler bu çocuklara desteğimizi sürdüreceğiz. Özel bir anlam var bu çocuklara burs vereceğiz ve takip edeceğiz. Tek ricamız karşılıksız millet, bayrak, vatan aşkını bırakmasınlar” diye konuştu.

Öğrencilerin başarı sırrı çalışmak, kararlılık ve sabır

YKS sınavında Türkiye genelinde sayısal alanında derece alan Ömer Faruk Sülüker, başarısını “Çalışmak, kararlılık ve sabır” olarak özetleyerek, millete ve vatana hayırlı bir birey olarak çalışmaya devam edeceğini belirtti. YKS sınavında Türkiye genelinde eşit ağırlık alanında derece yapmış Zeynep Buse Ebçem, pandemi döneminde idareci ve öğretmenlerinin yalnız bırakmadığını söyledi.

LGS sınavında tam puan alarak dereceye giren Irmak Ceylin Sürücü ve Merve Nida Ekin ise konuşmalarında kendilerine inandıklarını, çok çalıştıklarını, umutlarını hiç kaybetmedikleri ve morallerini daima yüksek tuttuklarını belirtti.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur ile öğrenciler ve aileleri katıldı.