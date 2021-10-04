Gaziantep'in yıldızları 6 Ekim'de ödüllerini alacak

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği ''Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'' 6 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve son dönemde başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmalara ödüllerin verileceği “Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni” bu yıl , “Verimlilik ve Yeşil Gelecek” farkındalığı temasıyla düzenlenecek.

Gaziantepli sanayicileri teşvik ederek başarılı çalışmalarının devamını sağlamak adına düzenlenen ödül törenine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere il ve kent yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katılacak.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlenecek ödül töreni, saat 16.00'da kokteyl ile başlayacak ve saat 17.00'de ödül törenine geçilecek.

Törende, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunda yer alan firmalar ile TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge desteklerinden yararlanarak ürün geliştiren firmalar, en fazla patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili yapan firmalar, GSO endüstriyel gelişim üssünden en fazla yararlanan firmalar ile dijital dönüşüm kategorileri alanlarında GSO üyesi firmalara ödül verilecek.