Gaziantep'in yıldızları ödül töreni

SANKO Holding şirketleri, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreninde dört ödül aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, “Merhum Sani Konukoğlu'nun ‘işin hilesi dürüstlüktür' sözü, benim de iş hayatımın temel felsefesi olmuştur” dedi.

GSO'nun, kuruluşundan itibaren, kente değer katan hizmetlerde bulunduğunu ve projeleriyle Gaziantep'i adeta geleceğe taşıdığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu vesileyle GSO ve SANKO Holding kurucu başkanı, büyüğümüz merhum Sani Konukoğlu'nu rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Merhum Sani Konukoğlu'ndan bayrağı devralan Abdulkadir Konukoğlu'nun SANKO Holding'i, Gaziantep ve Türkiye'de sanayileşmenin sembolü haline getirdiğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “GSO'da da Meclis Başkanı olarak görev almış ve değerli hizmetlerde bulunmuştur. Bayrağı devralan Adil Sani Konukoğlu ile de SANKO'nun global bir marka haline geldiğine şahit olduk ve kendisiyle iftihar ettik” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmalarında Gaziantep ve Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren GSO üyesi 73 firmaya ödül verildi.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, protokol üyeleri ile firma temsilcilerini ödüllendirdi.

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren SANKO Tekstil İşletmeleri adına SANKO Tekstil Genel Müdürü Gökhan Aydın'a ödülü, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ÇİMKO Çimento ve Beton AŞ adına ödülü ÇİMKO Çimento ve Beton Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Günbulut ve Süper Film Ambalaj adına Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Fahri Özer'e ödüllerini ise Vali Davut Gül takdim etti.

SANKO Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Akyol ise ödülü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den aldı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından, şirketlerin 2021 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, Sanko Tekstil İşletmeleri 92'nci, Çimko Çimento ve Beton 198'inci, Süper Film Ambalaj 216'ncı, SANKO Enerji ise 302'nci sırada yer almıştı.

Ödül törenine, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Kıvanç, Mehmet Büyüksimitci, Engin Yeşil, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, çevre il ve ilçe oda-borsa başkanları, kurum temsilcileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.