Gaziantep'in yıldızları ödül töreni

AJK Tekstil markası Kutnia, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreninde ödüle değer görüldü.

“Yerelden Globale Başarı” kategorisinde ödüle değer görülen Kutnia'nın ödülünü Ticaret Bakanı Mehmet Muş, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, AJK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve KUTNİA CEO'su Jülide Konukoğlu'na verdi. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren GSO üyesi 73 firmanın yanı sıra, İş Birliği Özel Ödülü ve Yerelden Globale Başarı kategorilerinde de başarılı girişimcilere ödül verildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Vali Davut Gül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, törende yaptıkları konuşmalarında Gaziantep ve Türkiye ekonomisiyle ilgili görüşlerini açıkladı.

"İğne ile kuyu kazar gibi"

Kutnia Ceo'su Jülide Konukoğlu, Gaziantep'e özgü kutnu kumaşında en büyük sorunun kutnu ustalarının yetişmemesi ve kumaşın özelliği dolayısıyla modern dünyaya tasarımlara ayak uyduramaması olduğunu hatırlatarak, kumaşın dünyaya pazarlanması amacıyla iğne ile kuyu kazarcasına çalışma yürüttüklerini söyledi. Azim, sabır ve Ar-Ge çalışması sonucu kumaşın dikime daha uygun hale getirildiğine dikkat çeken Konukoğlu, “Bu süreçte kutnu kumaşının dokuma kumaş türü olarak dünyada geçerliliği olan belgeleri alındı” dedi.

Konukoğlu, Kutnia markasının, kutnu kumaşının özgün tasarımlarla günümüze uyarlanarak, kıyafetten ev tekstiline geniş kullanım alanında ülkemizden çıkan bu değerin, dünyanın aranan ürünü haline getirilmesi amacıyla oluşturulduğunu bildirdi. Kutnia markasının kutnu ustalığının yeniden önem kazanması ve kutnu kumaşının gelecek nesillere taşınması amacına çok önemli katkı sağladığını kaydeden Konukoğlu, “KUTNİA, otantik bir ürünün ve yok olma sürecine giren bir mesleğin geçmişten geleceğe yol haritasıdır” diye konuştu. Ar-Ge çalışmaları ile özüne sadık kalınarak geliştirilen kutnunun, KUTNİA markası ile çantadan ayakkabıya, nevresim takımından pantolona kadar çok farklı ürün gruplarında kullanılabilir hale getirildiğine dikkat çeken Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kutnu kumaşının DNA'sından gelen eklektik (seçmeci) yaşam tarzını başarıyla sunan KUTNİA, çok geniş bir yelpazede, her biri özel tasarlanmış ürünler sunmaktadır. Gaziantepli kutnu ustaları tarafından el tezgahlarında el emeği ve göz nuruyla dokunan kumaşlar, her birinin kendisini ve ustalığını ifade eden özel imzasını taşımaktadır.”