Gaziantepli 57 firma en büyükler arasında

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenlenen “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018” araştırmasında Gaziantep'ten 33 firma yer aldı. İlk 500'de 24 firma ile yer alan Gaziantep böylece Türkiye'nin ilk bin büyük sanayi kuruluşu arasında 57 firma ile yer aldı.

“Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018” listesinde 33 firmayla yer alan Gaziantep, en büyük bin sanayi kuruluşu içerisinde toplam 57 firmasıyla İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nin ardından Türkiye'nin 4'üncü büyüğü oldu.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada Gaziantepli firmaların başarısıyla her zaman gurur duyduklarını ifade edip, listede yer alan firmaları ve tüm çalışanlarını kutlayarak, özverili çalışmalarıyla Türkiye ve Gaziantep ekonomisine yaptıkları katkı için teşekkür etti.

Gaziantep'i parlak bir geleceğin beklediğini de aktaran Yıldırım, “Gaziantep iş insanları bugünkü konumuna ilmek ilmek işleyerek geldi. Birçok sektörde üreten, ürettiğini dünyanın her noktasına satan Gaziantepli hemşehrilerimiz bu başarılarıyla bizleri her zaman gururlandırıyor. Açıklanan rakamlara baktığımızda ilk 1000 sanayi kuruluşu arasında yer alan 57 firmamızla Türkiye'nin en büyük 4'üncü kenti konumundayız. Önümüzdeki yıllarda bu sayıların arttığını ve şehir olarak çok daha iyi konumlara geldiğimizi göreceğiz. Buna inancımız tam” dedi.

GTO olarak Gaziantepli iş insanlarının her zaman yanında olduklarını dile getiren Yıldırım, “Hayata geçirdiğimiz projeler ve yürüttüğümüz faaliyetlerle Gaziantepli tüccarlarımızı, sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı bir adım ileri taşımaya çalışıyoruz. Hedeflerimizden birisi de e-ticaret ve e-ihracat potansiyelimizi doğru yöneterek çağın gerektirdiği yeniliklere uyum sağlamak ve Gaziantep'in e-ticaret/e-ihracat pastasındaki payını yükseltmektir. Bugün de bilindiği üzere n11.com ile iş birliği anlaşması imzaladık, ardından 'KOBİ'ler İçin E-Ticaret ve E-İhracat Fırsatları' toplantısı gerçekleştirdik. Attığımız bu adımlar umut ediyorum ki ilerleyen süreçte meyvesini verecek, gün geçtikçe büyüyen ticaret hacmimizle, ihracat rakamlarımızla daha fazla firmamız bu listelerde yer alacak. Durmak bilmeksizin çalışmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya devam eden iş insanlarımız ve ticaret erbaplarımızın başarılarının devamını diliyoruz. Gaziantep olarak ülke ekonomisinin lokomotif kenti olmaya ve başarılarla anılmaya devam edeceğiz" diye konuştu.