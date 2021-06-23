Gaziantepli çiftçiler üzüm hasadı için gün sayıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve üretim merkezlerinden olan Gaziantep'te çiftçinin gözü Temmuz ayında başlayacak olan üzüm hasadında.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 50 bin dekar alanda dikili olan üzümlerin hasadı için çiftçi geri sayıma başladı. Uzun uğraş ve bakımlar sonucu hem yerde hem de asma usulle üretilen üzüm için hasat 7'nci ayda başlayacak. Yöreye özgü "Antep karası" başta olmak üzere "hatun parmağı", "kardinal" ve "sultani" üzümleri hasadın ardından iç ve dış pazara sunuluyor.

Şubat ayından itibaren başlayan üzüm serüveninin 7'nci ayla birlikte hasadının başladığını belirten Çiftçi Erhan Yıldırım, “Şubat ayında bakım yapılır, 7'nci ayın 10 ile 15'i arasında yavaş yavaş çıkmaya başlar. Şuan elimde olana erken üzün deriz, ondan sonra İzmir çekirdeksiz üzüm sonrasında ise siyah, beyaz üzümler hasat ediliyor. Bölgemiz tarım alanı olduğu için son sisteme dönüyor. Üzümde asmalı sistem yaygınlaştı, inşallah 4-5 yıl içerisinde böyle ilkel bir bağ görmeyeceğiz” dedi.

“Merdiven altı ilaçlar çiftçiyi mağdur ediyor”

Merdiven altında üretilen tarım ilaçlarının çiftçileri mağdur ettiğini ifade eden Yıldırım, denetimlerin sıklaştırılmasını istedi. Yanlış ilaçlamaların ürünün olgunlaşma döneminde çürümesine neden olduğunu da kaydeden Yıldırım, “Üzüm üretiminde yanlış ilaçlamalardan dolayı birçok çiftçi mağdur oluyor. Piyasaya merdiven altı ilaçları sürerek bizleri mağdur ediyor. Tam olgunlaşma döneminde, kurtlanma ve patlaklar oluşuyor. Üzüm yetiştirmek çocuk gibidir, 5 ile 9 yıl arasında bakımı yaptıktan sonra meyvesini veriyor” ifadelerini kullandı.

Şifa deposu “Antep Karası”

Bölgeye özgü bir üzüm çeşidi olan Antep Karası'nın birçok alanda kullanıldığını ifade eden Çiftçi Erhan Yıldırım, “Antep Karası, yöremize ait bir üzüm çeşididir. Kolay kolay nakliyede bozulmaz. Pekmezi olur, bastık dediğimiz bir başka ürün yapılır ve 7 çeşit derde derman çekirdeğinden antibiyotik yapılır” ifadelerini kullandı.

“Üzümde bölge için teşvik istiyoruz”

Ege Bölgesi'nde üzüme teşvik verilirken, Gaziantep'te verilmediğini kaydeden Yıldırım, “Tarım politikalarında bu üzümcülüğe neden kota getirilmiyor, teşvik alamıyoruz. Ama Ege bölgesinde alıyorlar, biz de teşvik istiyoruz” diye konuştu.

Yurtdışında pazar payının özellikle Ukrayna ve Rusya'nın olduğunu belirten Yıldırım, 1 liraya tarladan çıkan ürünün markette 7-8 liraya satıldığını vurgulayarak bir düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi.