Gaziantepli çocuklar kentlerini tanıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Gaziantep'te ÇEKÜL Bilgi Ağacı uzmanları tarafından hazırlanan eğitim programı Toplum Eğitim Derneği Gönüllü hocaları ile birlikte Yeditepe İlkokulu'nda düzenlendi. Şehrin kültürel ve doğal miraslar hakkında çocuklara bilgi verilirken değerlerin korunması hakkında eğitim verildi.

Programın ilk pilot uygulaması başarıyla tamamlandı

Eğitim programının ilk pilot uygulamasının yapıldığı bin 100 çocuğa ulaşıldığı çalışma, 6 haftalık eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayarak eğitimlere katılan çocuklara ve çalışmalara katılan hocalara sertifikaları dağıtıldı. Sertifika törenine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Gaziantep ÇEKÜL Bölge Koordinatörü Zafer Okuducu da katıldı.